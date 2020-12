green

“Esto le deja a uno muchas secuelas. La voz me falla a ratos, quedo sin aire. Yo espero que esto se me vaya a pasar, porque a mí los médicos me dicen que es cuestión de tiempo, pero eso no queda uno bien. Yo todavía no puedo volver a cantar, porque yo creo que la vos me falla”, indicó Fabiola Calle, en diálogo con Blu Radio.

De igual forma, la artista indicó cómo fue su experiencia al estar convaleciente por COVID-19 y la recuperación milagrosa al estar internada en una UCI durante casi un mes.

“Fue un milagro de Dios. Un milagro muy grande porque a mí me desconectaron y me fui como por 3 minutos. Gracias a los médicos y a nuestro señor que me sacaron adelante. Estuve pasando el túnel, pero mi Dios me devolvió”, indicó Calle, en esa emisora.

Asimismo, hizo un llamado a sus seguidores para que se tomen en serio el virus y sean responsables al momento de compartir con sus familiares, especialmente en esta época de fin de año.

“Les pido que se cuiden. Esto sí mata, esto no es una gripita ni una bobada, no es ninguna bobada, esto es muy duro. Yo estuve muy grave, peleando con la muerte, pero mis hijos y mis nietos me devolvieron también porque soy muy apegada a ellos”, agregó Calle, en esa cadena radial.

Experiencia ¿celestial? que Fabiola Calle vivió cuando estuvo al borde de la muerte

El pasado 13 de junio, la cantante habló de esto durante una entrevista con ‘La Red’, donde también se refirió al difícil momento que vivió por culpa del coronavirus.

La integrante de Las Hermanitas Calle contó que se vio a sí misma junto a un niño “lleno de escamas” de color blanco, algo que ella asoció con la presencia de los ángeles.