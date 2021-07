El más reciente capítulo de Masterchef hubo muchísimo picante y no tanto por el sazón de los platos, sino por la discusión entre Liss Pereira, Carla Giraldo y otros participantes de esta edición que ha provocado varias críticas de los televidentes.

Sin embargo, varias de las celebridades que están en este programa de RCN manifestaron no sentirse muy a gusto con estas rencillas que se han creado al interior, pues este programa se caracteriza por tener menos situaciones de este tipo.

Uno de los que ha mostrado cierta molestia por la actitud de algunos participantes es Freddy Beltrán, quien uno de los últimos capítulos hizo un comentario sobre la actitud de sus compañeros.

Luego de ser el último elegido para la prueba por grupos, Freddy Beltrán se asombró y le correspondió ir al equipo azul en el que estaban Catalina Maya, Carla Giraldo, Marbelle, Diego Camargo y ‘Pity’ Martínez.

“No se emocionen tanto, gracias”, les dijo cuando se les acercó. Posteriormente, frente a la cámara expresó: “La verdad nunca había quedado al gol. Casi siempre me escogían entre los primeros. Yo no sé, yo creo que les caigo mal”.

Lee También

Reacciones de Carla Giraldo y Catalina Maya contra Freddy Beltrán

Al final del capítulo del domingo, cuando los mismos participantes tuvieron que elegir quien se iba, Freddy votó por la salida de Catalina Maya y eso no le gustó en absoluto a ella, ni a una de sus mejores amigas en la competencia.

“Uno lo va apuntando ahí en la libretica”, dijo ‘Cata. Carla también se sumó a eso y expresó: “Hoy se me acabó el amor por Freddy”.

(Le puede interesar:“Como si hubieran matado a alguien”: trampa, peleas y llanto acaban la paz en ‘Masterchef’)

Avisos de Freddy Beltrán sobre poco apoyo de sus compañeros

Él siempre se ha mostrado muy cercano a Liss Pereira y a Diego Camargo, los dos comediantes con los que ha trabajado en el pasado. Sin embargo, del resto de concursantes de Masterchef no ha recibido el mismo apoyo.

En un reto de eliminación anterior, cuando les tocó hace un pollo sudado que hizo recordar a Paola Jara, varias de las personas que estaban en el balcón apoyaron a los que estaban en riesgo, pero nadie le daba un consejo a Freddy.

“Supongo que al que quieren sacar es a mí. No sé si es que me tienen mucho respeto”, dijo luego de ver cómo ayudaban a todos, menos a él. De hecho, la misma Claudia Bahamón le llamó la atención al resto de participantes por esta situación. “Si me voy, soy por el que menos lágrimas van a derramar en este reality”, reflexionó