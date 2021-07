Solo un par de horas después de la denuncia de la ex Miss Universo, la intérprete de ‘Días nublados’ hizo un trino que levantó ‘ampolla’ en Twitter; allí dijo:

“Debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que, ‘no son narcos, son gente muy bien'”.

Marbelle habla denuncia de xenofobia de Alicia Machado

“No me aguanto un tinto tibio. Me dolió mi país y me dolió mi bandera. Me delió porque aquí amamos a nuestros hermanos venezolanos y a todo el que venga a nuestro país“, fue lo primero que dijo la cantante ante las cámaras de ‘Lo sé todo‘.

Además, la artista comentó que la ofendió el hecho de que Alicia Machado los trató de xenófobos en su propio país; esto, después de todos la recibieran como lo que es, una ex Miss Universo.

Marbelle también recordó en el espacio de Canal 1 que ella fue la primera en darle la bienvenida a la venezolana, pues hasta le mandó a su masajista y a su manicurista para que se sintiera cómoda en Colombia.

“Sucedieron cosas detrás de cámaras“, aseveró la ‘Reina de la tecnocarrilera’, quien no llegaría a la final del ‘reality’ de RCN, y dio a entender que la raíz de su pelea no fue grabada y que faltaría exponer la otra parte de la historia.

La artista añadió en sus declaraciones que lo dicho por la venezolana, que terminó salpicando hasta a Claudia Bahamón, la tomó por sorpresa, pues siempre fue muy bien recibida y se fue siendo muy ofensiva.

Pese a todos los rumores que surgieron a partir de la denuncia de la ex Miss Universo, Marbelle confesó que se dirigió a ella por chat y le dijo: