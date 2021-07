Marbelle fue una de las mujeres que fuera de las cámaras se atrevió a responderle a Alicia Machado las acusaciones de xenofobia que hizo hace unos días, hablando de su experiencia en ‘Masterchef’.

Sin embargo, esa respuesta le podría traer problemas legales pues en el exterior aseguran que habrá una demanda contra la cantante de ‘Días nublados’, uno de sus últimos lanzamientos musicales.

Pero esa no es la primera picante pelea que protagoniza Marbelle en sus redes sociales. Desde hace varios años, la mujer ha demostrando su temperamento al hablar de temas que le interesan y eso le ha traído algunas polémicas. Estas son cinco peleas virtuales de Marbelle.

Lee También

Marbelle se peleó con Andrea Valdiri

Aunque nunca se mencionaron, entre las dos mujeres hubo un fuerte cruce de mensajes e indirectas hace unos años. Cuando Marbelle trabajaba en ‘Lo sé todo’ hubo un fuerte choque porque ella opinó sobre la filtración de una foto muy personal de Andrea Valdiri.

Tras esas palabras, la ‘influencer‘ escribió: “Como pasan los años y nos coge el óxido”, mientras que de fondo se escuchaba collar de perlas. Y puso otros mensajes con trapero en mano.

La respuesta de Marbelle no tardó en llegar en sus redes sociales, especialmente en su Instagram. Allí, junto a sus compañeros de set, dijo varias frases relacionadas al trapero, el físico y mucho más.

Pelea de Marbelle con Matador

Esta sucedió en medio del paro nacional, hace pocos meses. El caricaturista hizo una imagen sobre Lucas Villa, joven asesinado en Pereira cuando se manifestaba, y Marbelle pidió que también se tuvieran en cuenta a los policías que habían fallecido como consecuencia de los ataques de algunos ciudadanos.

Matador no dudó en responderle a la cantante y le echó en cara que ella estaba apoyado al presidente Iván Duque en medio de toda la situación social que se vivía en aquel momento.

@Marbelle30 Si Duque no hubiese intentado ahogar con impuestos a un pueblo golpeado por la pandemia, empobrecido, con hambre y sumido en una bomba social.

Te puedo asegurar que Lucas, el policía y el niño de la ambulancia estarían vivos. Sí, Duque, el gobierno que tú apoyas. pic.twitter.com/UIgKmw7F4l — matador (@Matador000) May 15, 2021

Hija de Marbelle le peleó por redes sociales

La cantante aseguró en una entrevista que el nacimiento de su primer nieto no le hizo aflorar ese amor de abuela. Angie, una de sus hijas, decidió ser madre con su pareja y aunque Marbelle respeta que sea lesbiana, no está muy acuerdo con algunas cosas. “Respeto su camino, que lo viva de la mejor forma. Me sentiré abuela cuando Rafaella sea madre a como la he tenido que vivir con Angie“, dijo en una entrevista con ‘Lo sé todo’.

Pues esas palabras parece que no cayeron muy bien en su hija, quien, luego de que fue publicada esa entrevista, apareció en redes sociales con una polémica foto que muchos tomaron como unas palabras para la cantante.

Hija de Marbelle y su pareja dieron respuesta a las polémicas declaraciones que dio la cantante en una entrevista pic.twitter.com/1cydKIhNMt — Pille pues (@PuesPille) September 23, 2020

(Vea acá: Hija de Marbelle les toma del pelo a sus seguidores con cuenta de OnlyFans)

Pelea de Marbelle con hinchas de Millonarios

La cantante es pareja de Sebastián Salazar, canterano de Santa Fe que estuvo varios años en ese club y fue protagonista de algunos clásicos capitalinos.

Luego de una victoria del equipo ‘cardenal’, la mujer escribió un mensaje en las redes sociales de otro jugador de Santa Fe y eso provocó molestia en los hinchas azules.

Por los ataques que recibió, Marbelle decidió responderles a los que la atacaban y utilizó sus redes sociales para pronunciarse.

Gorda ? .. amo se quita adelgazando , pero la cara de ñera que tienes tú , cómo te la quitas ? 😅😂😂😂😂 pic.twitter.com/MOTx0VkZcT — MARBELLE (@Marbelle30) May 7, 2018

(Le puede interesar: Chiste de Marbelle (con pollo) en ‘Masterchef’ confirma si terminó con su novio)

Marbelle se peleó con Daniel Samper

Esta polémica sucedió hace varios años. El columnista mencionó a la cantante en una crítica que le hizo al expresidente Andrés Pastrana y eso no le gustó ni un poquito a ella.

“Andrés Pastrana pide renuncia de equipo negociador y exige que se despejen 42 mil Kms y que el nuevo jefe de negociaciones sea Marbelle…”, escribió en ese momento.

Andrés Pastrana pide renuncia de equipo negociador y exige que se despejen 42 mil Kms y que el nuevo jefe de negociaciones sea Marbelle… — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) October 4, 2016

Marbelle no se aguantó y, también en Twitter, le respondió al columnista que para ese 2016 empezaba su carrera como ‘youtuber’. “No soy yo la que se vende al mejor postor, como una cortesana”, fue una de las respuestas en aquel momento.