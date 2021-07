En el capítulo del fin de semana se despidieron ‘Lucho’ y Alicia Machado, quien no se ha pronunciado luego de que estuvo haciendo acusaciones contra Claudia Bahamón y denunció una supuesta xenofobia.

Pero el que sí apareció fue el exconcejal y ahora empresario. El hombre estuvo en ‘Buen día Colombia’, programa de las mañanas en el Canal RCN, y allí despejó algunas dudas sobre su salida de ‘Masterchef‘.

Esa fue una de las preguntas que le hizo Violeta Vergonzi, una de las presentadoras del programa, aunque ‘Luchito’ quiso evadir la respuesta.

“No me haga esas preguntas”, le dijo el exparticipante del programa que ahora continuará con sus negocios. “Eres un mal perdedor”, le dijo entre bromas la presentadora.

Lo que sí contó Díaz es que esa no fue una decisión intempestiva, sino que él ya la estaba pensando desde antes de iniciar la grabación del programa y con el pasar del día tomó la decisión de hacerlo.

“Hay cosas que uno dice: ‘me esfuerzo a hacer las cosas y que no’, entonces pensé ¿Qué hago aquí? Mejor me hago a un lado y sigan cocinando. Yo me voy donde glorita, mi esposa. Es la única que dice que todo lo hago bien”, expresó.

(Vea acá: Claudia Bahamón envió mensaje tras escándalo con Alicia Machado y Marbelle en ‘Masterchef’)

Y es que en ese capítulo, los tres chefs reconocieron el buen trabajo del exconcejal en la realización de la morcilla, pero fue Marbelle quien terminó ganando la prueba y logrando el reconocimiento de los jurados. La salida de ‘Lucho’ se dio un día después de esa decisión.

Lo que sí reconoció Claudia Bahamón, quien se encargó de despedir a Alicia Machado en redes, es que la morcilla de Marbelle estaba buenísima, así que esa fue una decisión justa.

¿Qué le dijeron a ‘Lucho’ por renunciar a ‘Masterchef’?

Él habla constantemente de la buena relación que tiene con su esposa y lo importante que ha sido y es ella en su vida. Incluso, en el reallity reconoció que mucho de lo que sabía era gracias a ella.

En ‘Buen día Colombia’, ‘Lucho’ contó que en la casa no le fue tan bien luego de contarles que había renunciado a su continuidad en el programa.

(Vea acá: Memes ahora le caen a Alicia Machado y lloran la eliminación del rebelde Lucho Díaz)

“A ella (Gloria) no les gustó. Ni a mis hijas ni a mi esposa. Yo les había dicho desde por la mañana que no quería estar más en el programa”, reconoció.

Aunque su familia le dijo que “no era justo”, la decisión ya estaba tomada, pero ‘Lucho’ se ratifica en que ya no quería continuar más allí. “Ya estaba cansado. Siempre he sido un buen perdedor, pero no quería más”.