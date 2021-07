La celebridad, de la que ya se sabe por qué no volvió a ‘Día a día’, era menor de edad y vivía con sus padres, Germán Acuña y Yolanda Ayala, y sus dos hermanos, Liza y Ricardo, en Bucaramanga, Santander.

No obstante, debido a la situación que atravesaron tuvieron que cambiar de residencia e irse de la capital santandereana a un municipio del mismo departamento, Girón (ver mapa con ruta desde Bucaramanga).

Así lo relató la celebridad en un ‘live’ con Juan Diego Alvira, presentador de Noticias Caracol, donde también aseguró que la “época económica muy difícil” en su familia fue por culpa de la Upac (“la Unidad de Poder Adquisitivo Constante que era usada para calcular el costo de algunos de los créditos de vivienda” en Colombia, según el Banco de la República).

“La Upac nos hizo vivir a varios una época muy difícil. […] Nosotros hacíamos parte de esa Upac y mi papá decidió que no iba a dejar la lucha. Entonces, lo que hizo fue arrendar la casa que teníamos [en Bucaramanga] para seguir pagando esas cuotas espantosísimas y tuvimos que irnos a vivir a Girón”, comentó Laura Acuña, y continuó:

“El problema de la Upac, para las personas muy jóvenes que nos están viendo, es que la cuota para pagar la casa, o lo que uno tuviera, iba incrementándose año tras año [en sumas muy altas], entonces, no había cuándo pagar eso. La gente perdía sus casas, porque perdía la posibilidad de pagarlas”.

Y aunque los Acuña-Ayala al final no perdieron su propiedad, por la crisis no solo cambiaron de residencia: eso obligó a que no solo los papás de la famosa de Caracol trabajaran, sino que sus hermanos mayores hicieran lo mismo. Ella, por su parte, no laboraba, pues aún “estaba chiquita”.

El relato de la expresentadora de RCN sobre la crisis económica en su familia se puede escuchar completo desde el minuto 13:18 de este video:

¿Qué era el Upac en Colombia?

Como se mencionó, la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac) era la forma como se calculaba el costo de créditos de vivienda hace algunos años. La medida no fue creada en Colombia, sino en Brasil, pero en el país se implementó en 1972, cuando Misael Pastrana Borrero, papá de Andrés Pastrana, era presidente de Colombia y con los objetivos de “mantener el poder adquisitivo de la moneda y ofrecer una solución a los colombianos que necesitaran tomar un crédito hipotecario de largo plazo para comprar vivienda”, agregó el Banco de la República en una aclaración más larga.

En su enciclopedia virtual, el Emisor también confirmó cómo se fijaban los valores de las cuotas al comienzo y por qué, con una modificación para hacer el cálculo, se terminó afectando a tantos ciudadanos que perdieron sus casas, “porque no podían cumplir con las cuotas de su deuda hipotecaria” ya que, incluso, hubo casos en los que dichas obligaciones terminaron siendo más altas que los salarios de los deudores.

“La Upac crecía con el índice de precios al consumidor (IPC), pero tras una reforma en 1994, comenzó a cambiar con la tasa DTF, la cual cambiaba según el comportamiento del sistema financiero. A mediados de los 90, la DTF alcanzó valores históricamente altos, que sobrepasaban ampliamente el IPC, y generó un crecimiento importante de la Upac y de los créditos atados a esta, pero no de los ingresos de los colombianos. […] Quienes habían tomado créditos resultaron pagando cuotas muy altas que, en muchos casos, excedían su capacidad de pago. Los sueños de miles de personas de tener una vivienda propia se esfumaron”, explicó el Banco.