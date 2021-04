green

La compra de vivienda sin la dolorosa cuota se puede dar gracias a un mecanismo que cobra fuerza por estos días y que es considerado por decenas de ciudadanos. Se trata del leasing habitacional, un instrumento que tiene unas características particulares pero que facilita la adquisición de vivienda.

El leasing es un producto financiero que incluye una especie de arriendo mensual (canon), en el que están inmersos también los costos financieros y seguros del inmueble. Una particularidad de este producto es que, al final del plazo del contrato, el cliente puede adquirir la vivienda por un porcentaje sobre el valor inicial, algo similar a la opción de compra.

Estas son otras características del leasing habitacional:

Se pueden hacer abonos extraordinarios.

Solo se puede comprar vivienda con un costo por encima de los 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes: 122 millones de pesos.

Como la vivienda es propiedad del banco, no debe ser incluida en la declaración de renta del comprador.

No se debe pagar cuota inicial, pero sí demostrar capacidad de pago para las cuotas mensuales.

El plazo va entre 5 y 30 años.

Hay tasa fija en pesos o en tasa variable (UVR).

Si cuando termine el contrato usted quiere quedarse con el inmueble, deberá pagar una cuota final, que no excederá el 30 % de la vivienda.

Compra de vivienda en Colombia

Los subsidios que tiene actualmente el Gobierno Nacional no son la única herramienta para intentar que el sueño de tener casa propia sea una realidad. Pese a que hay diferentes opciones y montos de salario y de compra de vivienda, todavía hay frustración entre quienes no pueden aplicar o no cumplen con los requisitos exigidos.

En el caso del leasing habitacional, otra característica que tiene es que el cliente debe asumir el pago de servicios públicos, impuesto predial, administración y otros.

Cabe mencionar que esta modalidad de crédito está en diferentes entidades financieras y se pueden adquirir viviendas nuevas, usadas, sobre planos en diferentes ciudades y estratos.