Durante el inicio de la cuarentena, las entidades bancarias en Colombia anunciaron unos alivios financieros para que las personas afectadas por las restricciones pudieran tener algunos beneficios económicos respecto a sus deudas.

Sin embargo, con el pasar de los meses, estas ayudas se volvieron un dolor de cabeza para algunos de sus beneficiarios, que consideran terminaron perjudicados y pagando más de lo que debían.

Ese fue el caso de Erika Moreno, quien contó en La W que tenía una tarjeta de crédito con dos deudas: una en pesos colombianos y otra en dólares. Sin embargo, luego de que accediera a ese alivio financiero lo que debía pagar subió.

“La entidad bancaria me hizo un alivio sin mi consentimiento, pero cuando me di cuenta lo acepté porque me tocaba acercarme físicamente. Nunca me dijeron qué iba a pasar con esas cuotas después de los cuatro meses. Luego me cobraron los cuatro meses más la cuota de ese mes. En los últimos meses ya me di cuenta que las cuotas no eran de 100.000 pesos, sino de más. Entonces preferí conseguir la plata prestada y pagar la tarjeta, me tocó entregarla”, contó.