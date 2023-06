Este viernes, los participantes que perdieron el reto anterior se enfrentaron a una nueva prueba en la que debían competir en equipo y a la vez de manera individual.

Para la competencia, todos fueron organizados en 4 equipos distintos: verde, morado, rojo y azul. La encargada de repartir a cada concursante fue Carolina Acevedo.

Los tres integrantes de cada equipo debían escoger una preparación entre entrada, plato fuerte y postre, y para hacerlos disponían de cierto tiempo: 30 (entrada), 45 (el principal) y 60 minutos (el postre).

En el equipo rojo Zulma Rey se encargó de la entrada, Biassini Segura del plato fuerte y Laura Barjum del postre. De hecho, esta última se mostró muy confiada de lo que iba a preparar.

Según dijo la actriz, antes de comenzar el reto, iba a preparar un flan de quesillo. No obstante, a su novio Diego Sáenz y a otros compañeros les pareció que no sería una buena idea.

“De ese flan me preocupa el tiempo… no sé, pero quiero confiar en los cálculos de Laura”, dijo Sáenz.

Barjum siguió con su idea y la sorpresa tanto para ella como para los demás llegó cuando sacó su postre del horno, pues este se le desarmó completamente.

“No quedó compacto, seguramente no alcanzó a quedar con la cocción necesaria”, mencionó Diego Sáenz.

Al ver el resultado de su preparación, Laura no aguantó el llanto al tratar de explicar qué fue lo que ocurrió.

“Yo pensé que nos íbamos a lucir con el postre y terminé haciendo un desastre. Yo siempre me castigo mucho, pero ahí es cuando digo para qué me metí a esto si yo realmente no sé cocinar”, dijo entre lágrimas.