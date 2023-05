Zulma Rey y Andrés Fierro, recordado por su actuación como Esteban en ‘Padre e hijos’, han sido protagonistas de todo tipo de noticias y polémicas; la más grave fue en 2019 cuando ella denunció públicamente agresiones y violencia. Y ahora, que ella está participando en ‘Masterchef Celebrity’ 2023, la bogotana salió a contar qué ha pasado en este caso.

La participación en el programa de cocina no tuvo un buen inicio para Rey, ya que recibió un llamado de atención por la preparación que quería hacer con una carne molida para una bandeja paisa. Sin embargo, esa no fue la noticia más importante después del primer episodio del programa del Canal RCN.

(Lea también: “Me quería morir”: Zulma Rey se abrió sobre líos en relación con actor de ‘Padres e hijos’)

Lo que realmente llamó la atención fue lo que la misma actriz dijo, en una entrevista para ‘Lo sé todo’, cuando la interrogaron sobre lo que había pasado con Fierro y saber si seguían siendo pareja o todo había terminado, algo que ya habían anunciado en 2017 y después hubo reconciliación.

Al día siguiente del estreno de ‘Masterchef Celebrity’ se emitió la entrevista en cuestión y Zulma Rey no se fue con rodeos, a pesar de que ha recibido críticas por la relación que ha llevado con Andrés Fiero: “Me estoy dando, de nuevo, una oportunidad en el amor, pero la oportunidad siempre es con el mismo. ¿Qué cosas, no?”.

Y aunque los pueden llamar “tóxicos”, así como lo dijo la periodista en otra pregunta, la actriz explicó lo que pisa.

“Yo sé que, de pronto, me van a dar palito. Pero creo que todos somos, de alguna manera, tóxicos, de muchas formas y no somos perfectos. Tenemos que intentar ser los menos tóxicos, cada día, y ser felices”.

Aunque le hicieron una pregunta para cuestionar que siga con su pareja, diciendo que “lámina repetida no llena el álbum”, Zulma decidió salir con una respuesta con doble sentido: “En el mío hay de todo, de todas las fotos, con todas las poses [risas]”. Y explicó que, después de las denuncias y cosas tan graves, decidió seguir con Fierro:

“Siento que el amor se construye todos los días, no somos perfectos y no es fácil entenderse con una persona que es diferente a ti. Pero vamos creciendo juntos, autoconociéndonos y conociendo a la otra persona, podemos ver si hacemos clic’ y pasarla bien”.

Y para acabar con rumores y especulaciones recientes, la actriz que interpretó a Jennifer Guiza en la novela ‘A mano limpia’, contó cuánto tiempo lleva bien con su novio: “En esta última temporada vamos bien, vamos como un añito largo y vamos a ver qué pasa. Se ha portado bien y yo me he portado muy bien”.

A muchos les podrá parecer extraño que una participante de ‘Masterchef’ no sepa cocinar, pero la propia Zulma Rey lo dijo, confesando que en su casa cocina Andrés Fierro y así la habría conquistado:

“Él cocina delicioso y a mí no me gustaba ni fritar un huevo. Creo que me enamoró por el estómago”.