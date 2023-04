Los artistas Zulma Rey y Andrés Fierro vivieron una ruptura que estuvo rodeada de rumores por violencia física, pero retomaron su relación sentimental en septiembre de 2021.

La actriz explicó en ese momento las incidencias de la fuerte pelea que abrió camino a esa especulación, al tiempo que desmintió que hubiera sufrido de una agresión por parte del actor recordado por su paso en ‘Padres e hijos’.

Sin embargo, tiempo después de esa situación y de otros percances personales, la actriz se abrió de nuevo en entrevista con ‘Lo sé todo’ sobre cómo asumió los cuestionamientos contra su pareja.

Zulma Rey salió al paso para desmentir que Andrés Fierro la haya agredido y, de hecho, aseguró que esos líos ligados a su relación sentimental le afectaron su estado anímico.

“Sentí mucha depresión y tristeza. No me quería levantar de la cama. Me quería morir”, afirmó la mujer que años atrás le dio vida al personaje de ‘Jennifer’, en ‘A mano limpia’.