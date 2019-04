Rey aseguró que se conocieron en noviembre del año pasado en unos ensayos para unas obras de teatro. Allí, empezaron a salir y al poco tiempo se volvieron novios, pero solo duraron 3 meses.

Según Rey, la primera agresión se presentó por una discusión que tuvieron en la casa de Leandro.

“Estaba bajo los efectos del trago y, en medio de la pelea, me pegó un puño. En varias ocasiones rompía platos de la rabia, le pegaba puños a la pared y se transformaba otro ser humano”, comentó Rey.

Luego de la agresión, la actriz indicó que se separaron un tiempo, pero volvieron porque estaba sola y tenía la esperanza de que Leandro iba a cambiar su actitud.

De acuerdo con Rey, la segunda agresión se dio en enero en una reunión familiar en la que estaba la mamá de Leandro.

“Este tipo decide que ya no me pega en la cara sino que decide pegarme en la cabeza y en las piernas para que no se noten las heridas”, comentó al programa.

Por último, la actriz dijo que no denunció a Leandro por miedo al escándalo y por no hacer sufrir a su familia.

La Red confirmó que el actor no quiso dar su versión de los hechos, pero aseguró tiene pruebas de que él no fue el que agredió a Zulma.