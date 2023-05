La historia sucedió cuando él tenía 10 años y jugaba afuera de su casa con un amigo. “En mi casa había una reja, que yo no sé por qué los papás paisas encerraban las casas con unas rejas que tenían unos chuzos. No sé qué era lo que evitaba eso, pero eran unos chuzos bajitos. Yo iba a saltar esa reja jugando, pero como veía mucha televisión, pasé una pierna y luego la otra”.

‘Chicho’, que hace un año estuvo participando en ‘Masterchef’, era un niño y en medio de su inocencia, pensó que lo podía hacer, pero terminó con una herida de gravedad en su pierna.

“En esa época estaba ‘melo’. Pesaba 50 kilos. Pasé el primer pie y cuando fui a pasar el segundo, los chuzos se metieron aquí [en el abductor, que queda en la parte posterior de la pierna]. De ahí en adelante, todo lo que podía salir mal, salió mal. Yo quedé colgando de la reja con el pie. El pelao que venía detrás de mí, me sacó y me tiró. Ahí también se me dañó la rodilla”, contó en esta entrevista con ‘Juanpis González’.

Luego de eso empezaron una serie de eventos desafortunados por la mala atención médica que viven muchísimos paciente en Colombia. “Mi abuela estaba sola en la casa y entre los vecinos me llevaron a una unidad intermedia. Allá me atendieron con un hueco y el médico de turno creyó prudente cocer ese hueco. A mi abuela le pasó prudente llevarme así a la casa. Me dejaron así y me mandaron curaciones, pero el isodine, el jabón y eso se metió y empezó a oler mal como a los 4 días”, recordó.

Luego de varios de estar en casa y con esa parte de su cuerpo sin recuperación alguna, lo llevaron de nuevo a un centro médico, y ahí el dictamen sí fue muy diferente.

“Me llevaron al mismo lugar y otro médico sí se dio cuenta que eso estaba mal. Me descosieron, me acostaron boca abajo y hasta ahí me acuerdo. Tenía un hueco con grangena y me llevaron al hospital Pablo Tobón Uribe y allá me atendieron mejor”, recordó.

En este que es uno de los hospitales con mayor reputación en Medellín le dieron la mala noticia de que debían amputarle la pierna, pero sucedió lo que él considera un milagro.

“Llegaron a la conclusión de que había que cortar la pierna. El día que lo iban a hacer, hubo una correría de un médico alemán al que invitaron a ese hospital. No se me olvida el nombre: Juan Pedro Kalf. Si alguien lo conoce, lo busco por cielo y tierra. El man vio eso y dijo que salvaba la pierna, pero que se debía hacer una reconstrucción. Esa la hizo otro médico, que se llama Juan Guillermo Rodas. Yo no entendía nada, pero todos lloraban. Yo tenía 10 años y no entendía muy bien la cosa. Él reconstruyó todo y a los 15 días el doctor Rodas cerró con el injerto. Como no había piel, me sacó un pedazo de nalga, lo puso y desde ese día yo creo en los milagros”, contó.

Durante este tiempo, la mamá de ‘Chicho’ perdió el trabajo y aunque todavía hay consecuencias en su cuerpo, él se enteró bien de los detalles de la historia ya grande, cuando habían pasado 15 años de aquel accidente.