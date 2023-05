Aunque estaban en la sección de salud de ‘Buen día, Colombia’, no se vio tan sana la actividad que hicieron con Ana Karina Soto, ya que salió corriendo por el fuerte susto que le dieron, así como otras veces ha llorado mientras está al aire. La idea era probar los efectos del cortisol en las personas, todo bajo la indicación de profesionales de la salud, pero pareció algo preparado para el ‘Día de los inocentes’.

La doctora Alexandra Rada, médica que habitualmente visita el programa del Canal RCN, estuvo acompañada de su colega María Paula Ortega. La idea era explicar cómo funciona la “hormona que tiene nuestro cuerpo, que baja normalmente cuando uno está durmiendo para tener reposo y calma, que también es la hormona del estrés y prepara el cuerpo para las alertas y amenazas”. Para ello, quisieron mostrar a los televidentes lo que puede pasar cuando los niveles de tensión y estrés suben.

El susto que le dieron a Ana Karina Soto en ‘Buen día, Colombia’

No se entendía lo que pasaba, ya que no estaban hablando fuerte y Ana Karina estaba fuera del set, y el presentador Orlando Liñán explicó el plan: “Vamos a ver cómo está de cortisol Ana Karina, ella está fuera del estudio, no ha escuchado nada de la conversación y la vamos a traer aquí para probarla”.

Hicieron entrar a la nacida en Ocaña y le dijeron que iban a hacer una prueba, sin dar más detalles. Después de tomarle los signos vitales, la presión arterial y la frecuencia cardiaca, la amarraron a la silla, taparon sus ojos y ella empezó a sentir temor. “Tengo miedo por todo esto que me estás haciendo y me estás poniendo”, dijo de inmediato.

La doctora Rada quiso bajar la tensión y empezó a hablar de algo diferente, para distraerla:

“No vamos a hacerte nada malo, simplemente es un experimento. Imagínate que eres la mujer de la caverna y estás esperando que tu hombre llegue de cazar, estás a oscuras porque no hay electricidad. ¿Cómo estamos?”.

Cuando Ana Karina Soto iba a hablar, los otros presentadores empezaron a estallar bombas que ya estaban preparadas, también movieron con fuerza la silla y la doctora la alertó con su voz: “No, no, no. ¡Sáquenla, sáquenla, párenla!”. Violeta Bergonzi fue la que empezó todo y participó más, tan emocionada como el día del ‘globo de la muerte’.

La cara de la víctima de esta prueba era de espanto, cuando la desamarraron y pudo quitarse la venda de los ojos, salió corriendo con mucho apuro. Pero como los presentes estaban riéndose Soto entendió que todo era parte del ejercicio de la doctora y lo tomó bien, no como cuando recibió críticas por la ropa de su esposo.

La médica Alexandra Rada empezó a explicar por qué se dio la reacción de la presentadora de ‘Buen día, Colombia’: “Eso es lo que sucede; se aumenta la frecuencia cardiaca, entra el temor absurdo, la presión se sube, la glicemia se acumula y salimos huyendo”.

Liñán dijo que todo lo ocurrido “era una pequeña bromilla” y su compañero Andrés López, que recientemente pasó por un momento complicado al aire, aclaró: “Es un experimento, un ejercicio antropológico. Ningún presentador fue herido en la realización del experimento”. Mientras tanto, la doctora que lideró la actividad explicó lo que ocurre cuando el cortisol sube frecuentemente o cuando está muy arriba a diario:

“Está bien que te aceleres y huyas, pero si todos los días se eleva la presión arterial, terminamos con depresión, insomnio, obesidad, hipertensión, gastritis y otras enfermedades complejas”.

Para finalizar y describir su situación, Ana Karina Soto les habló a sus compañeros y a todos los televidentes: “Tuve angustia, desespero, ansiedad. Se me aceleró muchísimo el corazón y me puse nerviosa. Ya estoy bien, tranquilos. Me dio hambre”.

No quedó muy claro el objetivo de la actividad, porque no mostraron los niveles que midieron antes del susto, tampoco mostraron cuánto subió después de todo lo visto. Pero la escena de la presentadora de ‘Buen día, Colombia’, asustada y corriendo por el estudio, no pasó inadvertida y causó risas.