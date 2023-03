A mediados de enero del año 2023, se pudo ver en la pantalla del canal RCN el infortunado accidente de Ana Karina Soto, que terminó con una fractura en uno de los dedos de su pie izquierdo. Aquel hecho, que parecía algo menor, terminó mandando a la ocañera a cirugía, teniendo varios días de incapacidad y sin poder caminar.

Pues, un mes después de lo ocurrido, la presentadora de ‘Buen Día Colombia’ volvió a trabajar y parecía que todo estaba solucionado o que, por lo menos, su proceso de recuperación se estaba llevando con normalidad. Sin embargo, a dos meses de lo que ocurrió, Ana Karina reveló que sigue con dificultades para caminar y que empezaba terapias para recuperarse.

El pasado 14 de marzo, en las historias de su cuenta de Instagram, Soto informó de su preocupación y la solución que esperaba encontrar para volver a caminar sin ningún problema:

“Tengo una cita de lo del dedito, yo les he ido contando que ya me puedo poner zapato alto, pero no puedo caminar bien. Todavía me cuesta apoyar bien el dedito y estoy caminando ‘medio chueca’…”.