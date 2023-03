La actriz colombiana Carmen Villalobos ha desarrollado su carrera de manera exitosa tanto a nivel nacional como internacional, siendo más reconocida en producciones mexicanas y estadounidenses.

Luego de todo el tema mediático que ocasionó su separación con el también actor colombiano Sebastián Caicedo, la actriz reapareció en novelas como ‘Hasta que la plata nos separe’ y ahora presenta un programa de cocina de Estados Unidos llamado ‘Top Chef VIP’ que se transmitirá por el canal Telemundo y ya tendrá su segunda temporada.

Villalobos afirmó que esta etapa como presentadora le ha gustado mucho, pero que el estar en un programa de cocina le ha despertado en gran medida su apetito.

“Las 12 del día es la hora crítica porque uno comienza a grabar tipo 11 y se les dice a los participantes: ‘¿Listos? ¡A cocinar!’. Normalmente tienen como 60 minutos y cuando regreso al set, se abren las puertas del estudio y uno entra a plena hora del almuerzo y ¡ufff!, es un momento crítico porque hay una mezcla de olores y las papilas gustativas quieren probar todo. ¡Me da un hambre impresionante! Pero es el momento de pedirles a los participantes que muestren sus platos”, dijo para el diario El Tiempo.

Además, agregó: “Mi relación con la cocina no es tan profesional y no puedo decir que cocino espectacular, pero cada vez me gusta más hacer preparaciones. Eso sí, no funciono sin comer y desde me levanto estoy comiendo”.

Con respecto a lo que ha aprendido en esta nueva faceta como presentadora y de los concursantes del programa, Carmen continuó diciéndole al periódico que “sucedió algo superbonito entre los participantes y es que no solamente se conformaron con las clases que se les daban en el ‘reality’, sino que también al momento de terminar las grabaciones se iban a preparar a restaurantes con chefs profesionales. Le meten mucho empeño y se enamoran de algo nuevo”.

En esta faceta de presentadora, Carmen Villalobos se siente a gusto. Ya lo ha hecho antes y dice que su disciplina de actriz le ha servido mucho: “Soy estricta en mi trabajo, soy superpuntual y me gusta que la gente sea puntual también. Presentar en vivo y en directo te da una cancha impresionante para manejar el tiempo, el apuntador y una cantidad de cosas que pasan. Aquí, en el concurso, tienes la ventaja de que si te equivocas puedes repetir, pero a mí no me gusta equivocarme, me gusta que salga perfecto en la primera toma”, sentenció la actriz.

¿Cuándo se estrena y quiénes serán los participantes de ‘Top Chef VIP’?

Los participantes para esta edición hasta ahora confirmados son Arturo Peniche, Laura Zapata, Johnny Lozada, Sara Corrales, Génesis Suero, Germán Montero, Isis Serrath, Jesús Moré, Lorena de la Garza y Helen Ochoa.

Por ahora no hay fecha oficial para el estreno de la segunda temporada del concurso que en su primera entrega dejó como ganador al actor Lambda García.