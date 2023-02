Ana Karina Soto no se pudo contener en plena emisión de ‘Buen día, Colombia’ cuando sus compañeros planearon a la par con sus familiares una sorpresa a través de una nota en el magacín.

La nortesantandereana y el resto de presentadores terminaron llorando por el regalo con el que le rindieron un homenaje a la madre de Soto, que falleció hace algunos meses luego de un aparatoso accidente.

Sobre este episodio que recapituló ese duro momento en su vida, la conductora del programa matutino del Canal RCN se destapó para relatar los detalles de ese inesperado gesto hacia ella.

‘Buen día, Colombia’: Ana Karina Soto revivió emoción que la hizo hiperventilar

La modelo se sinceró a través de su cuenta personal de Instagram sobre la sorpresa que recibió por parte de sus colegas, en una anécdota que revivió y en la que contó la forma en la que se asombró.

“Me sorprendieron, de verdad, les juro que me sorprendieron muchísimo porque cuando yo estaba viendo la nota al aire vi la camisa y dije: ‘Mi mamá tenía una camisa parecida a esa'”, relató.

En medio de los múltiples recuerdos que tiene Ana Karina Soto de la relación tan cercana que tenía con su madre, reconoció que al avanzar la nota en ‘Buen día, Colombia’ empezó a reaccionar de manera notoria.

“Cuando salió la otra [camisa] empecé a hiperventilar, se los juro que me empezó a latir el corazón rapidísimo, pero todo me imaginé en la vida, menos que me fueran a sorprender”, aseguró.

La presentadora, que volvió hace algunos días después de un accidente que la sacó de la pantalla chica, les agradeció a sus allegados y a sus colegas por el gesto que la llevó a llorar de la emoción.

Este fue el video con el que la nortesantandereana se sinceró acerca de cómo vivió la sorpresa en plena emisión del matutino, en publicación replicada por un usuario desde una cuenta de Twitter.