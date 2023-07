Alejandro Palacio es recordado por sus inicios como cantante de vallenato, pero en la actuación tuvo una época dorada, siendo protagonista de grandes producciones televisivas y ganando mucho reconocimiento en el papel principal de ‘Rafael Orozco, el ídolo’. Pero en los últimos años poco y nada se ha conocido de su vida y él dio la cara para hablar de su situación.

En el programa ‘Buen día, Colombia’, del canal RCN, apareció el samario de 38 años y se sometió a las preguntas sin filtro de Violeta Bergonzi y Ana Karina Soto. Obviamente, en un contexto de confianza y risas, interrogaron al artista por su situación de salud y las respuestas fueron muy sinceras.

Y es que, musicalmente no volvió a tener producciones o lanzamientos, en novelas o películas se dejó de ver su cara y en la presentación de ‘realities’ o programas de variedades dejó de aparecer como venía pasando en los canales regionales antes de la llegada del COVID-19 a Colombia.

Alejandro Palacio se confesó sobre su actualidad profesional y de salud

Durante la conversación en el programa mañanero del Canal RCN, Violeta Bergonzi fue directa y preguntó: “‘Alejo’, ¿qué ha pasado con la actuación? No te hemos vuelto a ver en proyectos”. Esto pasó mientras se veía en las pantallas el video de una presentación musical en vivo, por eso Palacio empezó a relacionar su ausencia en la vida pública con el tema del peso: “En ese video tenía 15 kilos menos y estamos en ese proceso, porque uno es como el ascensor, sube y baja”.

Eso sí, el nacido en Santa Marta también entró en el juego de la confianza con las presentadoras: “Estoy esperando una propuesta para hacer cine, quisiera protagonizar una película junto a ti [Violeta] o junto a ti [Ana Karina Soto]. Que la pasen en Netflix, que podamos salir todos, y que sea de villano [risas]”.

Pero Bergonzi, que no se limita cuando hace preguntas, fue directo al tema de la subida de peso: “Alejo, ¿por qué te subiste 15 kilos?”. Ante esa pregunta directa, el humor quedó de lado y Alejandro aceptó lo que vivió en medio del confinamiento por la pandemia:

“En cuarentena me relajé mucho, eso fue lo que pasó. Creo que empecé a comer un poquito de más, pero hay buenas alternativas para bajar de peso y me estoy poniendo las pilas, porque el público merece la mejor versión de uno, pero estamos en eso”.

Ana Karina Soto también participó de la conversación y abordó el tema de la salud o si solo era algo de comer mucho: “¿Estás bien, no es un problema de tiroides ni nada de esas vainas? ¿Te pusiste comer y mecatear?”. Palacio no dio muchos detalles, pero dejó entender que el tema no era tan preocupante, apuntando más a sus hábitos alimenticios:

“Que la gente sepa que uno es un ser humano y puede comer más de la cuenta por ansiedad. Uno puede comer a deshoras, no come el día que es y al otro día puede comer lo que no comió el anterior”.

Y para cambiar un poco el ambiente serio de la conversación, el mismo Alejandro Palacio puso el ejemplo de su colega Orlando Liñán, que también es artista vallenato y conductor de ‘Buen día, Colombia’: “‘Orlandito’ me está dando unos consejos para perder estas caderas de Shakira [risas]”.

Liñán, que en los últimos años vivió un cambio físico muy grande, por operaciones y cambios en su vida diaria, le quitó presión a su amigo y sacó un comentario positivo sobre algún proyecto de actuación que le pueda llegar: “Pero, tal vez el papel de villano que están buscando sea así”.

Y en el cierre de la entrevista, para que despejar dudas y que no quedara en el aire la sensación de que podría ser algo de cuidado, Palacios completó la respuesta a los interrogantes de Ana Karina Soto y Violeta Bergonzi:

“No es de tiroides, me desaforé cuando estaba en cuarentena y es algo que me pasó y también lo vivieron muchos. Pero en unos mesecitos me verán por acá, un poco más flaco que Marc Anthony”.

Para quienes le perdieron la pista a ‘Alejo’ Palacio, entre 2005 y 2013 tuvo participación en la agrupación ‘El binomio de oro de América’, además de algunas producciones como solista. Y en televisión estuvo actuando entre 2008 y 2018, eso lo combinó con la presentación que la ejerció de 2013 a 2021. Justamente, en ese año terminó el proyecto con Telecaribe y dejó de aparecer en pantalla.