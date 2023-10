En el programa ‘Buen Día, Colombia’, donde es uno de los presentadores, el cantante y actor Orlando Liñán habló del lamentable momento que vivió tras finalizar un concierto el pasado fin de semana en el municipio de Guamalito, Norte de Santander.

Según lo relatado por el artista vallenato, que esta semana habló de su reciente separación, uno de los espectadores que estaba en estado de embriaguez le lanzó un pote de espuma, el cual, por fortuna no logró impactarlo en la cabeza, pero sí ocasionó daños en el celular de uno de sus seguidores.

“Se ha hecho viral en todo Norte de Santander un video donde salgo como discutiendo y la Policía me lleva como atajándome. Fue porque bajándome de la tarima, en el municipio de Guamalito, hubo alguien que intentó agredirme, pero fue en hechos confusos, porque yo solamente sentí un ruido, que fue un estallido en mis oídos y me tiro al suelo. Cuando me tiro al suelo me levantan y me dicen que alguien me intentó golpear, pero afortunadamente el golpe pegó en otro objeto”, dijo Orlando Liñán.

Sobre el video en el que se ve discutiendo con la persona que intentó golpearlo, el cantante mencionó que pareciera que él estuviera peleando con la Policía, pero aclaró que no es así, ya que las autoridades estaban protegiéndolo y tratándolo de calmar, ya que estaba alterado por lo sucedido.

“Las autoridades del municipio me escribieron pidiéndome disculpas y me dijeron que era un borracho que estaba ahí, que no era del municipio y que se quería subir a la tarima y pues cogió rabia contra mí porque no lo dejaron… La Policía capturó al hombre y no voy a emprender acciones legales contra él”, afirmó el artista, quien personificó a Diomedes Díaz en la telenovela ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’, de RCN.

