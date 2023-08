Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol, fue centro de la noticia durante el Mundial de Qatar 2022, debido a que, sorpresivamente, dejó de aparecer en las transmisiones del canal por un delicado problema de salud.

El experimentado periodista decidió hablar este domingo en ‘Bravíssimo’ sobre el episodio en la Copa Mundo, el cual calificó como uno de los momentos críticos de su vida.

Y es que, según contó el comunicador nacido en Manizales (Caldas), un dolor en la boca del estómago desencadenó en una larga y dura hospitalización, con tan solo días de haber aterrizado en Medio Oriente.

“Llegamos allá [a Catar], ambientamos, y al segundo día teníamos Argentina vs. Arabia Saudí. Me quedé en el estudio, me fui a tomar un café con un cruasán de queso griego, pero sentí acidez y me empezó un dolor que me doblaba. Le dije a Ricardo Orrego que hiciera el partido y yo me iba al hotel a descansar”, dijo en un principio el comentarista.

El periodista explicó que el primer dictamen médico fue que tenía gastritis, pero, después de consultar con otro experto, se dieron cuenta que los dolores estaban relacionados con la vesícula.

“Fuimos al hospital, me dicen que es una gastritis y me mandan medicamentos para eso, fue peor, me reventó prácticamente la vesícula”, precisó.

Y añadió: “Me aguanté dos días más de dolores en el hotel y ahí me llevan al hospital turco en donde el médico me dice que tengo un tema de vesícula tenaz, en los exámenes había fiebre, infección en la sangre, hígado inflamado, entré en una etapa de crisis, físicamente colapsé”.

Incluso, Hernández Bonnet contó que entró en crisis al sentir que su cuerpo no respondía y confesó que en varias oportunidades se metió al baño a llorar.

“Hubo momentos muy críticos, me metía al baño a llorar porque sentía que mi organismo no daba como al tercer o cuarto día de estar hospitalizado“, indicó.

Asimismo, el analista deportivo contó que su ángel guardián en Catar fue su hijo Juan Pablo Hernández, también periodista del Gol Caracol, quien lo acompañó durante toda la hospitalización.

“‘Juanpa’ es una persona piadosa, muy conectada con Dios, no me dejaba dormir hasta que escucháramos la santa misa, así fueron los ocho días de clínica y el resto del Mundial porque él se quedó todo el tiempo conmigo en mi habitación“, señaló.

Finalmente, el comentarista mencionó que la enfermedad que sufrió puede estar relacionada con los malos hábitos alimenticios, producto de las largas jornadas en eventos como Mundiales o Copa América.

“Puede ser que el desorden alimenticio lleve a extremos físicos y el organismo no perdona eso… Es muy común en los Mundiales o Copa América, a veces se sale del estadio y ya todo está cerrado y uno se acuesta con hambre“, concluyó.