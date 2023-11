Amparo Grisales es una de las grandes figuras del entretenimiento en Colombia que causa polémica con sus declaraciones y algunos comportamientos que a muchos televidentes no les gustan.

La reconocida jurado del programa concurso ‘Yo me llamo’, dio a conocer detalles sobre el tipo de hombre que captura su atención y la hace “erizar”, como dice ella misma cada vez que algo la conmueve o emociona.

Desde hace décadas, la vida privada de Grisales se convirtió en materia de opinión para sus seguidores (y contradictores). Muchos se escandalizaron, por ejemplo, al conocer que la cantante y actriz nacida en Manizales, Caldas, contrajo nupcias con el artista argentino Germán Tessarolo, antes de ser mayor edad.

En una entrevista que le concedió a Caracol Televisión hace algún tiempo, Grisales compartió detalles inéditos sobre su vida privada. Allí comentó que aunque no tiene un prototipo de hombre específico, sí destaca ciertas cualidades que hacen que una persona sea ideal para ella.

“Me gusta que sea el corazón el que me lo diga. Puede ser muchas cosas, porque no tengo un prototipo. Me gustan mayorcitos, no tan jovencitos como la gente supone a veces, pero me gustan maduritos”, contó la actriz.