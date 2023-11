Amparo Grisales anunció a través de sus redes sociales que empezará a vender toda la ropa que ha usado durante los últimos años en el programa musical y de entretenimiento ‘Yo me llamo’, por una noble causa, la que ya ha empezado a ser aplaudida por sus seguidores y algunos internautas.

La manizaleña, de 67 años, hizo su anuncio a través de un video en Instagram. Allí compartió su decisión de vender sus mejores atuendos por una sola razón: donar el dinero para el rescate y refugio de cientos de perros que viven en condición de calle y merecen un hogar.

“La iniciativa de Amparo nace desde su amor hacia los perros. Ha rescatado a muchos perros del abandono y los ha llevado a @dejandohuellagc y a @fundacion_perro_amor donde les han dado mucho amor, corren, comen, juegan, tienen sus casitas y son muy felices!”, se leer en la descripción del clip.

Durante el video, la actriz, que se peleó con la imitadora de Celia Cruz, dio a conocer la selección que hizo de las prendas entre vestidos, blusas y suéteres para ocasiones formales e informales, y explicó que el dinero será para salvar “a mis perritos”.

“Hola amigas y amigos, soy Amparo Grisales y estoy en Bettinas Closet, estoy con las prendas que yo me he erizado, y con las que quiero que ustedes también se ericen. Prensas y vestidos que he usado en ‘Yo me llamo’, prendas que he usado en otras producciones que he hecho, en los personajes. Pero van a encontrar todo tipo de vestidos, ahora para Navidad, para Año Nuevo, para sus sobrinas, para sus hermanas, para sus hijas, para sus nietas. (….) ¿Cuál es el fin?: mis perritos”, compartió Grisales, que lloró con canción de ‘Carín León’.

En los cientos de comentarios que ya tiene la publicación, muchas personas se han mostrado interesadas en adquirir varias de las prensas y, de esta forma, apoyar la noble causa de la famosa colombiana. Aunque también hubo comentarios negativos. Algunos cuestionaron la legitimidad de esta acción.

“Excelente labor, lástima que no done la ropa que ya no le gusta para las personas que por x o y motivo no puede estrenar en Navidad”, “Te amoooooooooo por ese amor a los animales y porque eres única”, “Amparo es súper elegante y ahora que sé que protege a los animales más aún”, “Amparo tiene un gusto espectacular, seguro hay piezas divinas”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Para quienes estén interesados en las prendas, estas estarán disponibles desde este 10 de noviembre en la boutique Bettinas Closet, de la ciudad de Bogotá. Las que también podrán ser adquiridas de manera virtual, a través de la página de la tienda.

