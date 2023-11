El imitador de Celia Cruz, que en ‘Yo me llamo’ se destapó contra Amparo Grisales, sorprendió por fuera de la pantalla chica para soltar un nuevo señalamiento contra la actriz caldense.

Video de qué dijo ‘Celia Cruz’, de ‘Yo me llamo’, sobre Amparo Grisales

El doble aprovechó su cuenta personal de Instagram para salir al paso de una publicación que hizo ‘la Diva’ acerca del exparticipante que interpretó a la fallecida cantante cubana. Este video, replicado desde X (antes Twitter), mostró la respuesta.

Celia Cruz le volvió a tirar a Amparo Grisales por fuera de Yo me llamo y habló de “discurso barato” pic.twitter.com/ZGLuLgoktf — Ana (@PuraCensura) November 13, 2023

“Anoche encontré un trino por error porque a veces las personas lo etiquetan a uno, donde Amparo Grisales supuestamente dice que ‘Celia nunca se pareció’ y que más bien me dejaron avanzar mucho, que para el jurado siempre pareció una parodia”, recordó.

El mencionado mensaje de la jurado del programa de canto e imitación de Caracol Televisión sirvió para un duro señalamiento por parte del más reciente eliminado de la competencia.

“Entonces yo ya entiendo que eso venía desde hace mucho tiempo y no fue como tal lo que ella quiso dar a entender que era por rigor, por exigencia y que quería que fueran los mejores. Ya ese discurso barato de psicología inversa nadie se lo cree”, aseguró sobre la caldense.

El cantante nacido en Venezuela no solo desacreditó el criterio de Grisales sino que insistió, como lo dijo frente a las cámaras, que los comentarios no tenían un concepto fuera de lo pasional.

“Siento que desdibujaba mi personaje simplemente porque no le gustaba. No le gustaba ‘Celia’ o no le gustaba yo. Siempre buscó la manera de desmeritar mi trabajo y de destrozar todas mis presentaciones así que yo siento que es algo personal”, finalizó.

¿Quién es el doble de Celia Cruz, de ‘Yo me llamo’?

José Miguel Reyes, nombre real del doble de ‘Celia Cruz’, estuvo en los ojos de la caldense en la más reciente gala de eliminación, momento en el que se presentó el cruce debido a las críticas.

El exparticipante trató de suavizar la situación después de que se determinó de manera unánime su salida, pero ahora quedó claro que la polémica quedó encendida fuera de cámaras.

Aparte de la fuerte respuesta durante el ‘reality’, la caldense criticó al imitador de Celia Cruz y aseguró, como lo remarcó el venezolano en su mensaje, que “nunca se pareció” y “siempre pareció una parodia”, entre otros cuestionamientos.

Ni siquiera la intervención de César Escola impidió que la pelea entre Amparo Grisales y el exconcursante tuviera un nuevo capítulo con esa pulla por parte del doble de la sonera cubana.

