Los jueces de ‘Yo me llamo‘ no se convencieron con su presentación, así que determinaron que debía salir de la competencia.

En el transcurso de la interpretación de la ‘doble exacta’ de la famosa ‘Guarachera de Cuba’ y las evaluaciones del jurado, el imitador expresó que no veía necesario enfrentarse al ‘resentimiento que Amparo tenía hacia ella’. Posteriormente, la ‘diva de Colombia’ afirmó que no alberga ese tipo de sentimientos hacia nadie, en respuesta a las declaraciones.

“Con todo mi corazón, no tengo nada de odio para ustedes, me voy con mucho amor. No me cabe nada de odio para ti, Amparo”, dijo el intérprete en su eliminación.

Así era la vida de ‘Celia Cruz’ de ‘Yo me llamo’ en Caracas

Miguel Reyes es la persona que da vida a ‘Celia Cruz’. Contó que en el año 2018 se presentó en ‘Yo me llamo’, pero en esa oportunidad Amparo le dijo no. Sin embargo, cinco años después le volvió dar a vida a Celia y se presentó este año quedando dentro de las mejores once.

El exparticipante de ‘Yo me llamo‘ fue uno de las invitados al programa ‘Día a día’, en el que le manifestó a las presentadoras del magazine sobre su pasado en su natal Venezuela.

En el programa, Reyes recordó a su mamá y su hermana cuando vivía en Coro, estado de Falcón en Venezuela, a través de unas fotografías que circularon en el programa, el exparticipante no pudo contener sus lágrimas mientras recordaba su pasado.

“Canté en mariachis y karaokes en Caracas, y luego me puse a imitar voces, y de pronto llegó Celia a mi vida y elegí es personaje. Participé en un programa de comedia en la televisión venezolana y gané el segundo lugar, ese fue mi primer show de Celia en televisión”, comentó Miguel.

Esta es una foto del imitador cuando vivía en Venezuela:

Esta es una foto del imitador cuando vivía en Venezuela:

“Desde pequeño le dije a mi mamá: ‘Yo quiero ser actor’ y siempre me apoyaron; mi mamá y hermana siempre han estado muy orgullosas de mí, mi mamá es mi fan número uno”, indicó el imitador en ‘Día a día’.

Vino a Colombia a buscar oportunidades para él. Este programa colombiano es lo mejor que le ha pasado a su vida. “Esta es la magia de ‘Yo me llamo’ que uno pueda llegar a todo lado, he recibido mensajes de Cuba y de otros países”, comentó José Miguel.

Estas son otras fotografía de José Miguel en Venezuela:

Estas son otras fotografía de José Miguel en Venezuela:





