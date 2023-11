James Rodríguez, convocado a la Selección Colombia para enfrentar a Brasil y Paraguay, abrió su restaurante ‘Arrogante’ hace poco y muchas personas han ido a comer al establecimiento a ver qué tal es la comida.

Recientemente, una persona subió un video que dejará el establecimiento del jugador colombiano muy mal parado, por lo que, según él, le salió en uno de los platos del restaurante, que fue un gusano.

“El restaurante, estéticamente, es bonito y su especialidad es la comida italiana, la atención del personal fue muy buena. Nosotros pedimos la ‘experiencia Arrogante’, para los que no saben la experiencia en un restaurante son pasos a pasos donde te sirven los platos más relevantes del restaurante”.

En medio de dicha experiencia gastronómica, el hombre y su acompañante se percataron que un plato de pizza venía un gusano que se estaba moviendo:

“Obviamente, la ‘experiencia’ pasó de ser de 10 a 0. Yo soy una persona supertranquilo, no hice ‘show’ ni nada, porque entiendo que todos cometemos errores”.

Luego de percatarse del gusano en el plato, Miguel, como aparece en Twitter (con más de 12 mil seguidores), aseguró que la administración del lugar trato de reivindicarse:

“El coordinador del lugar y el mesero quisieron reivindicarse, pero la situación es, ¿cómo un tipo de restaurantes con esta calidad no se cerciora paso a paso que esto no pase? Ósea, y no lo digo simplemente porque lo retiren, pero quién sabe los procesos que hay en más cosita con esas legumbres”.

Este es el video que subió el hombre en el que se ve el gusano:

Storytime de cómo el día de hoy me salió un gusano en la pizza del restaurante de @jamesdrodriguez llamado “Arrogante” en Bogotá 🐛 pic.twitter.com/hYtR1Pk2fe — Migue 🙂 (@Miguel_G_1_1) November 10, 2023

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.