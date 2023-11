El capítulo de ‘Yo me llamo’ de este viernes 10 de noviembre estuvo lleno de tensión por cuenta de ‘Pipe’ Bueno’ y ‘Rosalía’. Ya en episodios anteriores, el cantante de música popular había demostrado su descontento con la puesta en escena de la imitadora; esta vez no fue diferente.

“Me hace falta un poco de no sé qué… Para mí gusto. Quiero que demuestres más”, le dijo ‘Pipe’ Bueno después de la presentación de la imitadora. Ella aceptó lo que le dijo el juez, pero se mostró triste porque los comentarios de César Escola y Amparo Grisales fueron más positivos y, además, siente que el cantante siempre la señala por cualquier detalle.

(Lea también: ‘Miguel Bosé’, de ‘Yo me llamo’, perdió en Chile contra otro que erizó a Amparo Grisales)

Posteriormente, en el momento de elegir a los participantes en riesgo, ‘Pipe’ Bueno no lo dudó y le bajó el pulgar a ‘Rosalía’; la concursante sonrío con la decisión y se fue al camerino, pero ‘Pipe’ se enojó y tomó su acción como sarcasmo.

“Ya ella es muy profesional, se le nota… No estoy charlando acá de verdad. Tómenme en serio”, dijo ‘Pipe’ Bueno. “No es para tanto… Pero ¿por qué te cae tan mal?”, le comentó Amparo Grisales.

Melina Ramírez entrevistó a ‘Rosalía’ y le preguntó por su risa después de la decisión, ella negó hacerlo de manera sarcástica.

“Yo sonreí porque la otra vez me dijo que no lo hacía. Ay, no… definitivamente dejaré de hacer caras. Son muchas cosas que siento en este preciso momento, realmente no sé qué cara dar allá. Pienso internamente que no hay que mostrar una cara derrotada, no es de rabia o algo. Mi cara es de ‘bueno, está bien; no pasa nada'”, respondió ella.