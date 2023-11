Los tres jurados coincidieron en el derroche de energía que hubo en la presentación de Bosé. Sin embargo, eso le pasó factura en otros aspectos importantes como la dicción y la afinación durante su presentación en ‘Yo me llamo’.

Pipe Bueno fue el que más lo notó y lo hizo saber al participante y sus colegas.

Pero entró Escola y puso por encima la dificultad de la canción para justificar lo que ocurrió con la presentación de Miguel Bosé.

“La dificultad es la melodía bien grave… y hay que saltarla una octava arriba. Es muy complicado, pero le pusiste tanta energía que en algunos momentos se sintió un poco agitado, pero ese agite yo, por ejemplo, lo permito […] porque fue un desborde de energía y a todo eso le agregaste ‘beatbox'”, dijo el argentino.

De ahí en adelante fue una novela en el templo de la imitación. Bueno le cobró a Escola su apreciación, ya que el argentino les ha dado duro a los cantantes de música popular.

“Pero si se desborda en energía ‘Jessi Uribe’ o ‘Ryan Castro’, ahí si no lo perdonas”, reclamó.

Escola le respondió de inmediato: “No se pongan a hilar tan finito, chiquito”.

A Amparo Grisales no le quedó de otra que mediar: “No hay que comparar. No copares, Pipe, que acá no están ‘Ryan’ ni ‘Jessi'”.

Y Escola siguió con su defensa: “Voy al resultado es un show con energía viva… la energía, chicos”. ¿Van a decir que es un mal ‘show’?

En ese instante, la diva se paró duro y le respondió a Escola: “¿Van a decir? No hables en plural. No hables por mí. No me metas en la misma olla, ¿oíste?”.

Con el ambiente caldeado, el imitador de Bosé se metió al camerino y el programa no tuvo de otra que seguir adelante.

