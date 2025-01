La vida de Gonzalo Escobar, conocido como el recordado Coco de ‘Oki-doki‘, estuvo marcada por grandes éxitos, pero también por desafíos que lo llevaron a tomar decisiones drásticas en su carrera y vida personal.

(Vea también: Foto de las “Oki Doki Girls” reunidas antes de pandemia, ¿cada vez más cerca el regreso?)

En su momento de mayor popularidad, Gonzalo enfrentó situaciones que afectaron su bienestar, incluyendo el ‘bullying’ y las presiones de la fama. “Fui el amor platónico de muchas fans, pero los novios de ellas me hicieron la vida imposible. No quería salir porque siempre me pasaban cosas ridículas”, confesó.

“Una vez me sacaron por la puerta trasera de un bar en Bogotá porque no quise bailar con una chica. Le pedí que esperara cinco minutos porque estaba ocupado, pero ella no lo hizo. En lugar de eso, fue y le contó al novio, lo que desencadenó una pelea que obligó al personal del lugar a sacarme”, relató el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oki-Doki (@generacionokidoki)

¿Qué pasó con Coco, actor de ‘Oki-doki’?

En 1999, Gonzalo decidió alejarse de los reflectores y buscar tranquilidad. Se fue a Estados Unidos con el propósito de empezar de cero en un lugar donde nadie lo conociera.

Allí trabajó en diversos empleos, como construcción, limpieza, ventas de celulares, entre otras, demostrando que estaba dispuesto a adaptarse y salir adelante. Aunque había rumores sobre los motivos de su partida, él asegura que se fue “por la puerta grande”, buscando escapar de las dificultades que enfrentaba en su entorno.

Durante ese tiempo, reflexionó sobre sus decisiones financieras. “Yo no tuve a alguien que me guiara con el dinero cuando estaba en Colombia. Ganaba bien, pero lo botaba sin pensar”, recordó. La ausencia de orientación en su juventud lo llevó a aprender lecciones importantes sobre el manejo de sus recursos y el valor de la estabilidad.

Luego de años de ausencia, Gonzalo regresó a Colombia en 2001, cuando ‘Oki-doki’ ya era un recuerdo entrañable para toda una generación. Sin embargo; no fue hasta hace cinco años que volvió a conectar con el público de manera significativa.

En su regreso a Barranquilla, tuvo una experiencia que lo marcó: “Bajándome del avión, escuché a alguien decir: ‘¡Miren, es Coco de ‘Oki-doki’! No sabía que aún nos recordaban y le conté a Verónica y ‘Chichila’ y les dije: ‘¿Todavía nos recuerdan? Y, ellas me dijeron: ‘Sí, claro, seguimos vigentes”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oki-Doki (@generacionokidoki)





Fue entonces cuando comenzó a considerar la idea de un reencuentro con sus antiguos compañeros del programa. Hoy, Gonzalo Escobar reflexiona sobre su trayectoria con una mezcla de nostalgia y gratitud.

Aunque los años fuera del país lo alejaron de la fama, también le dieron las herramientas para crecer como persona y enfrentar los desafíos con madurez. Su historia es un recordatorio de que el éxito no está solo en los reflectores, sino en la capacidad de reinventarse y encontrar paz consigo mismo.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.