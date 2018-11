Aquí están mis amigos para siempre. Crecimos juntos, somos cómplices, compañeros de luchas, dolores, y dichas. Cuánto amor verlos y saber que más que amigos, somos hermanos eternamente. #okidoki #reencuentro ♥️ creciste con nosotros? Cuéntame tu historia! Los leo!!!

A post shared by Verónica Orozco (@laveronicaorozco) on Nov 17, 2018 at 4:03pm PST