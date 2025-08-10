El mundo del entretenimiento de México lamentó la partida del actor mexicano Juan Carlos Ramírez, conocido por su participación en reconocidas producciones como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Rosario Tijeras’. La triste noticia fue confirmada por su agencia de representación, I Am This, que a través de redes sociales informó sobre su fallecimiento a causa de un aneurisma cerebral.

El velorio del actor se llevó a cabo la noche del pasado sábado 9 de agosto y madrugada del domingo 10 de agosto en una ceremonia íntima, donde familiares, amigos cercanos y colegas del medio artístico se reunieron para despedirlo y rendirle homenaje.

La partida de Juan Carlos Ramírez ha causado conmoción y tristeza entre quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con él o seguir su carrera.

¿De qué murió actor de ‘La rosa de Guadalupe’?

Respecto a su fallecimiento, la agencia I Am This comunicó que, aunque no se precisó la fecha exacta en que sufrió el aneurisma cerebral, pidió a sus seguidores y amigos oraciones para su familia:

“Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos de sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala”.

También expresaron que sus padres y familiares están profundamente agradecidos por las muestras de apoyo, mensajes y llamadas que han recibido desde que se dio a conocer la noticia.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

Un aneurisma cerebral es una dilatación o abultamiento anormal en la pared de una arteria del cerebro. Esta zona debilitada puede parecer una especie de “globo” que se forma debido a la presión de la sangre en la pared del vaso sanguíneo.

Si un aneurisma cerebral se rompe, puede provocar una hemorragia cerebral, que es una situación muy grave y puede causar daño cerebral, discapacidad o incluso la muerte. Sin embargo, muchos aneurismas no se rompen y pueden pasar desapercibidos si no causan síntomas.

Los factores que aumentan el riesgo de aneurismas incluyen hipertensión arterial, tabaquismo, antecedentes familiares, y ciertas enfermedades vasculares.

En sus redes sociales, donde acumulaba más de 150 mil seguidores, Juan Carlos había compartido su última publicación a principios de julio, mostrando imágenes de una sesión fotográfica hecha por la agencia Class Modelos.

La pérdida de Juan Carlos Ramírez deja un vacío en la industria, recordándonos el talento y dedicación de un actor que, aunque tuvo una carrera relativamente corta, dejó una huella imborrable en la pantalla y en el corazón de quienes lo conocieron.

Aunque Juan Carlos Ramírez se tituló como arquitecto por la Universidad Iberoamericana, su verdadera pasión siempre fue la actuación, disciplina en la que se formó de manera profesional, incluso hizo una especialidad en actuación cinematográfica. En su biografía, se describía como un hombre honesto, leal y agradecido, amante de la naturaleza, el deporte, la lectura y la escritura. “Me considero bendecido de poder hacer lo que amo: actuar”, solía expresar con orgullo.

Su debut en la actuación fue en 2018 con la serie ‘Puño limpio’, y a partir de ahí construyó una carrera sólida participando en proyectos como la bioserie de ‘Vicente Fernández, el Úútimo Rey’, ‘El hijo del pueblo’, ‘Rosario Tijeras’, ‘Preso No. 1′ y ‘Archivo muerto’.

