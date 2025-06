Adela Noriega fue, durante muchos años, uno de los rostros más icónicos de las telenovelas mexicanas. Su talento, carisma y belleza la convirtieron en una de las actrices más queridas de Televisa, protagonizando éxitos inolvidables como ‘El privilegio de amar’, ‘Amor real’, ‘El manantial’ y ‘Fuego en la sangre’. Sin embargo, desde hace más de 15 años, la actriz decidió alejarse por completo de los reflectores, lo que ha provocado todo tipo de rumores sobre su vida actual y su paradero.

(Vea también: Qué fue de la vida de Adela Noriega, protagonista de ‘Amor real’: A qué se dedica ahora)

Su última aparición en televisión fue en el año 2008, cuando protagonizó la telenovela ‘Fuego en la sangre’. Desde entonces, no ha vuelto a participar en ninguna producción, y su ausencia ha despertado gran curiosidad entre sus seguidores, quienes constantemente se preguntan qué fue de ella y cómo luce hoy.

Durante años, se han filtrado diferentes versiones sobre su vida lejos de la televisión. Una de las más consistentes indica que Adela Noriega reside en Miami, Estados Unidos, donde lleva una vida tranquila y alejada del mundo del espectáculo.

Se dice que está dedicada a sus negocios personales, específicamente al sector inmobiliario, y que incluso fundó su propia empresa en esa ciudad. También se ha mencionado que vive con su hijo —cuyo nombre y rostro nunca han sido confirmados públicamente—, quien sería el encargado de ayudarla a manejar sus inversiones y propiedades.

¿Cuál es la última fotografía de Adela Noriega?

En una de las emisiones del programa de espectáculos conducido por el periodista Jorge Carbajal, se presentó una fotografía que supuestamente mostraba a Adela Noriega caminando por las calles de Miami acompañada por un joven. Aunque Carbajal aseguró que la imagen era auténtica, también aclaró que no podía confirmar si el muchacho que la acompañaba era su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Allterno Monterrey (@allternomonterrey)

No obstante, al analizar más a fondo la imagen, se descubrió que esta no era reciente. De acuerdo con la revista People en Español, la fotografía en realidad data del año 2009 y fue tomada en Beverly Hills, no en Miami. En la imagen se observa a Adela vestida con un atuendo informal: jeans, blusa negra, chamarra café y zapatos bajos.

Su cabello aparece recogido, lleva bolsas de compras y sostiene un cigarro en la mano derecha. A su lado camina un hombre vestido con pantalones negros, camisa a rayas en tono vino y gorra negra. Según la publicación, se trata de su hermano Alejandro, quien ha sido una figura cercana a ella durante toda su vida.

Pese a la falta de imágenes recientes y declaraciones directas de la actriz, su hermana Reyna Noriega habló públicamente en 2018 para desmentir algunos rumores malintencionados y dar una breve actualización sobre su vida. En una entrevista, Reyna afirmó que Adela estaba bien, viviendo en Miami, y que los chismes sobre enfermedades o situaciones trágicas eran completamente falsos. “Ella está en Miami, viviendo su vida privada, tranquila, soltera… esos fueron chismes”, dijo entonces.

Lee También

Aunque muchos fanáticos sueñan con verla nuevamente en la pantalla, Adela Noriega ha dejado claro —con su silencio— que prefiere mantenerse alejada del mundo del espectáculo. A pesar de su prolongada ausencia, su legado en la televisión mexicana sigue vivo, y continúa siendo una figura recordada con cariño por generaciones que crecieron viéndola en las telenovelas más exitosas de la década de los 90 y principios del 2000.

Por ahora, la actriz permanece como un misterio sin resolver en la farándula mexicana, alimentando la nostalgia y la curiosidad de millones de seguidores que todavía esperan una señal de su regreso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.