Una de las canciones más comentadas en los últimos días ha sido TQG (Te quedó grande) de Shakira y Karol G, que, con solo cuatro días desde su lanzamiento, cuenta con 104 millones de visualizaciones, convirtiéndose en la canción número 1 en tendencias de música.

En la letra de la canción, las artistas colombianas habrían relatado su experiencia en el amor con sus exparejas Piqué y Anuel AA. “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío, lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido”, cantó Shakira. Por su parte, Karol G interpretó: “te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía”.

¿Anuel envió indirecta a Karol G y a Yailin?

Después del gran éxito de la canción, Anuel AA apareció en sus redes sociales donde envió un fuerte y, a su vez, jocoso mensaje, que se trataría de una indirecta para sus exparejas. “DEBATE AMISTOSO: ¿Cuál es la razón de que ANUEL AA sea tan inolvidable?

A.) La Perla

B.) La lengua

C.) El se… increíble

D.) Todas las anteriores, se lee. Enseguida, agregó: “Mi opinión es que esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable sobre la faz de la tierra”.

Inmediatamente, desató una ola de comentarios por parte de los internautas quienes no dudaron en criticarlo. “No sabes de cualidades de verdad”, “si no hubiera sido por Karol G no serías nadie”, “ninguna de las anteriores”, “te fuiste y ella te olvidó, eso es lo que hoy te mata”, “dime qué presumes y te diré qué careces”, “no mor usted no es inolvidable, usted lo que es un instrumento para facturar y las mujeres inteligentes como Karol G sabe cómo sacar provecho del dolor”, son algunos de los comentarios que les han dejado.

Además de esa publicación, el boricua publicó otra imagen para promocionar su más reciente canción titulada Rompecorazones. Junto a ella, escribió: “si Judas traicionó a Jesús, ¿qué te hizo pensar que a ti no te iban a traicionar?”.

¿Cuánto duraron Karol G y Anuel?

La colombiana y el boricua sostuvieron un comentado romance durante casi tres años. En abril del 2021 confirmaron su ruptura dejando a muchos de sus seguidores sorprendidos con la situación. Inicialmente, se creyó que habían quedado como muy buenos amigos, pues después de haber terminado se les vio junto en un concierto, sin embargo, parece ser que la amistad se rompió pues luego de eso comenzaron a enviarse indirectas a través de las redes sociales.