La popular cantante colombiana Karol G se encuentra en el ojo del huracán luego de que la revista GQ publicara una serie de fotografías de ella en su última edición. La polémica radica en la aparente edición excesiva de las imágenes, lo que ha generado críticas y controversia entre sus seguidores y la opinión pública en general.

En las fotografías, Karol G aparece con un aspecto muy diferente al que sus fans están acostumbrados a ver en sus redes sociales y en sus presentaciones en vivo. De hecho, fue ella misma quien no aguantó tanta edición y decidió salir en sus redes sociales a exponer lo que sentía al ver estas imágenes; “No sé ni por dónde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, fue el contundente mensaje de la colombiana para la revista en su versión mexicana.

Y es que por supuesto, muchos de inmediato pensaron en lo grave que sería este mensaje en sus redes sociales después de, seguramente haber firmado un acuerdo o contrato con la marca así que decidió agradecer dicha oportunidad: “Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”

Sin embargo, en medio de tanta polémica ha salido a la luz una revelación que ha hecho la intérprete sobre cómo es la manera que sus amigos, familiares y parejas hacen para hacerla feliz en poco tiempo.

Si bien, muchos pensarían que para la cantante lo más importante son los lujos, los viajes, regalos millonarios u otra cosa extravagante, en realidad ella lo que más disfruta es una buena comida, o de hecho cualquiera, pues es amante de la comida chatarra según lo dejó ver en la respuesta durante una de sus recientes entrevistas:

“Si quieres hacerme feliz, en nuestra primera cita solo llévame a comer un hot dog o una pizza, y estaré súper feliz por eso”, mencionaba en inglés, ya que era el idioma en el que se estaba desarrollando la conversación.

Por supuesto, los comentarios y las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y, mientras algunos se burlaban de su respuesta otros aplaudían su sencillez ante sus gustos.