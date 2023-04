Continúa la polémica en torno la portada que hizo la revista GQ de la cantante colombiana Karol G. A pesar de que el medio eliminó las imágenes de la paisa, aún los fanáticos de la artista no olvidan lo sucedido por la molestia que representó para la también conocida como ‘La Bichota’.

El propósito de la revista era enaltecer el éxito de la colombiana y el poder femenino que ha impuesto en el género urbano. Sin embargo, para muchos resultó siendo una completa burla al aspecto físico de la cantante.

Desde hace tiempo, una de las características de Karol G es exaltar la belleza natural de las mujeres, por lo que no está de acuerdo con los cambios de edición que le hicieron a su cuerpo para la esta edición de GQ.

En la portada de la más reciente edición del medio se puede ver que le hicieron varios retoques digitales a Karol, entre ellos, el pronunciar un poco más sus pómulos, la disminución de sus cachetes, el aumento de sus labios, el adelgazamiento de su cintura, entre otros.

Sin embargo, a través de redes sociales se habrían filtrado unas imágenes de la cantante donde usa el mismo vestido de color verde con el cual posó para la portada de GQ, luciendo totalmente diferente a las ediciones que le hizo la revista.

Si bien las tomas se pudieron dar el día en que ‘la Bichota’ tuvo la sesión fotográfica para la revista, tanto la paisa como el medio no corroboraron las imágenes que circulan en redes.

Karol G, anteriormente, dejó ver su inconformismo con lo que había pasado con GQ. Por ello, escribió:

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.