Karol G dio bastante de qué hablar en las últimas horas por la forma como se pronunció poco después de que viera la portada de la revista GQ con ella como protagonista. La cantante colombiana se molestó al ver la forma como editaron su apariencia y aprovechó la oportunidad para hacer una sentida reflexión al respecto.

Las palabras de la reguetonera le están dando la vuelta al mundo, ya que están siendo ampliamente elogiadas por millones de personas. La ‘bichota’ insistió en que le habían faltado el respeto por editarla de esa manera, ya que ella se siente feliz por la forma como luce al natural.

“Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural (…) A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, escribió la paisa, que tendría una relación con Feid, en su cuenta de Instagram.

Papá de Karol G ataca a la revista GQ por editar a su hija

El papá de la cantante colombiana también dejó claro lo que pensaba al ver la criticada portada de la revista. Don Guillermo Giraldo quiso mostrar su malestar a través de un corto mensaje que compartió en una historia de Instagram.

En primer lugar, el señor salió en defensa y total apoyo a su hija. “Tu imagen natural es todo”, comentó. Por otra parte, don Guillermo arremetió contra los integrantes del medio de comunicación y, sobre todo, quienes editaron la portada.

“Qué irrespeto. Los editores, ¿revista o recocha?”, concluyó el padre de la cantante.

Los seguidores de ella celebraron el pronunciamiento de su padre y lo viralizaron en las últimas horas. Esta fue la historia que subió él: