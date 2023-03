Cuando todo parecía ir bien en la relación de Anuel y Yailin pues hacía unas semanas atrás habían confirmado que se convertirían en padres, el artista boricua sorprendió al revelar que su matrimonio había llegado a su fin. Las razones, por ahora, son desconocidas. Lo cierto es que, para muchos fanáticos, fue completamente sorpresivo pues la pareja se mostraba muy enamorada a través de sus redes sociales. Tener una hija era de uno de sus grandes sueños.

Desde que el boricua y la dominicana hicieron pública su relación, en redes sociales no se dejó de comentar que, supuestamente, Anuel todavía quería a Karol G. De hecho, aunque ellos terminaron hace más de dos años, hay muchos fanáticos que guardan la ilusión de volverlos a ver juntos, aunque desde hace varios meses se rumora que ‘La Bichota’ es novia de Feid.

Hace unos días, la cantante dominicana preocupó a sus seguidores al publicar el siguiente mensaje: “si me necesitas, abrázame, si ves mi defecto, mejórame, no me dejes sola, acompáñame”. Inmediatamente, sus seguidores comenzaron a especular que, posiblemente, estaría pasando por un mal momento, relacionado con su separación.

Recientemente, se hizo viral un video donde aparece Karol G en medio de un concierto. De repente, dice una frase que no pasó desapercibida por sus fanáticos pues muchos la relacionaron como una indirecta para Yailin. “Mamacita, ¿Estás solita?” dijo mientras hacía un gesto obsceno con uno de sus dedos.

Algunos cibernautas criticaron la actitud de la colombiana, mientras que otros la defendieron.

“Está bien, ella le tiró bastante a Karol lo que no es igual no es trampa”, “bastante que Yailin le tiró ahora que se aguante”, “no tendrá más nada que hacer Karol G que estar pendiente de Yailin”, “se burla de una mujer recién parida. Claro está ella no ha tenido hijos pero eso no le da derecho de burlarse de una mujer en posparto”, “esto es pa que te mortifique, mastique trague trague y mastique”, “esa mujer ya superó a ese hombre, la gente es la que no lo ha superado”, “dejen de vaina que eso no fue para Yailin, ahora esta mujer no puede ni respirar porque si respira es para Yailin”, “se lo merece si fue para ella, la otra se jactaba de decir que era la mejor”.