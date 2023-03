Aunque Yailin y Anuel ya no están juntos, el nombre de la dominicana sigue siendo el protagonista de múltiples titulares en medios de comunicación nacionales e internacionales y en redes sociales.

Generalmente, se ha hablado de su fallida relación con el ex de Karol G y del nacimiento de Cattleya, la hija que tuvieron en común y que nació hace apenas unos pocos días.

(Vea también: Yailin impactó a seguidores al mostrar su figura a pocos días de haber dado a luz)

Aunque el cantante boricua ha presumido su soltería, hasta el momento, la ‘chivirika’ ha preferido guardar silencio. De hecho, desde que el comienzo de la relación, no brindó ninguna declaración al respecto.

En las últimas horas, medios internacionales aseguran que, ‘Yailin, la más viral’, quien fue pareja de Anuel AA, fue amenazada de muerte por una TikToker que asegura que la cantante dominicana, supuestamente, la robó hace unos años.

Se trata de una mujer que se hace llamar ‘La Lominera’ en TikTok. A través de un video que rápidamente se hizo viral, sentenció a Yailin con fuertes amenazas.

“Por encima de todos ustedes, donde quiera que yo me tope con ‘Yailin la más viral’ en cualquier bar, en cualquier sitio, puede andar con 80 guardias de seguridad, le voy a vaciar la 9 milímetros que yo tengo, en la cabeza. ¿qué me importa a mí caer presa? Yo soy una loca. Para que me pague todo lo que me robó, me lo va a pagar”, aseguró.