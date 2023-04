La famosa actriz Jamie Lee Curtis publicó en sus redes sociales la portada de la revista GQ en la que aparece la cantante colombiana Karol G y acompañó la imagen de un contundente mensaje.

La reciente ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto aplaudió que la paisa esté creando conciencia sobre el amor propio y la aceptación de todo tipo de cuerpos, ya que para ella también fue irrespetuoso que la edición fuera tan exagerada con tal de que la intérprete de ‘Mamii’ se viera más delgada.

Jamie además aseguró que se siente feliz de que los jóvenes desaprueben lo que quiere hacer la industria del maquillaje con la perención de la belleza.

“Estoy tan feliz de que @karolg esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo. Hay algunas personas que hablan mucho como @_justinebateman_ y @andiemacdowell y yo, y me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies y luego creas su mi***”, dijo la actriz en sus redes.

El mensaje de respaldo de Curtis se produce luego de que Karol G se emberracara por la edición que le hicieron en la portada de la revista.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, fue lo que dijo la artista.