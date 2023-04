Saúl Álvarez es uno de los deportistas latinos con mayor reconocimiento en todo el mundo. Gracias a sus golpes, ha podido cumplir sus sueños y amasar una gran fortuna que le ha servido para comprar autos lujosos y un yate que puso a la venta hace apenas unas semanas atrás.

(Vea también: ‘Canelo’ Álvarez pega duro con dinero que ganará por pelea en Jalisco: cuánto será)

Mientras el ‘Canelo’ se prepara para enfrentar a John Ryder en el estadio Akron de Guadalajara, en una pelea anhelada por su público, concedió una entrevista en la que contó uno de los episodios más difíciles de su vida.

El pegador tapatío habló de las envidias que ha enfrentado en su vida no sólo por parte de las críticas de los especialistas deportivos, sino de su misma afición. Eso hizo que haya peleado el ‘round’ más complicado de su vida, cuando uno de sus hermanos fuera acusado por homicidio, haciendo que sus más cercanos se alejaran de él.

Al ‘Canelo’ le tocó hablar fuerte con él, pues su familiar empezó a tener malas relaciones que afectaron la imagen del peleador y mermaron su concentración en el ‘ring’.

Lee También

Como mensaje de vida, le dijo a su hermano: “Siempre estás en lugares donde no debes estar, preocúpate por estar bien con tu familia”. Para fortuna del deportista mexicano, pudo ayudar a su hermano a comprobar su inocencia y aunque afirma que fueron momentos complicados, le dejó una importante advertencia:

“Está bien que me quieres mucho, si me quieres no hagas pendejadas, porque el que se va a ver afectado voy a ser yo”, le dijo ‘Canelo’ a su hermano.