Los ojos del mundo del boxeo vuelven a estar sobre la figura del mexicano que se convirtió en uno de los deportistas más importantes en la historia de su país.

El excéntrico deportistas, que usa antes y después de sus peleas ropa costosa de los diseñadores más exclusivos del mundo, vuelve al ‘ring’ en una velada especial para los habitantes de su ciudad.

Hace apenas unos días, Álvarez confirmó mediante un video en el que interactuó con el gobernador de Jalisco, que peleará para defender todos sus títulos en la categoría del peso súper mediano, aunque falta la confirmación oficial de los detalles.

El bolsillo del boxeador mexicano sonríe debido a que recibirá una suma astronómica, por el combate que tendrá en tierra azteca.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tendrá en su cuenta bancaria luego de la pelea, 14.3 millones de dólares, según información que entregó Forbes y fue difundida por medios como Telemundo.

La misma publicación comentó que el boxeador se ganará 10 millones de dólares solo por saltar al cuadrilátero, mientras que el resto provendría del pago de patrocinios.

Por ahora, extraoficialmente, se conoce que la pelea se levaría a cabo el próximo 6 de mayo en el Estadio Jalisco, contra el campeón interino de peso súper medio, el británico John Ryder, según publicó la cuenta @badlefthook:

