Para muchos de los fanáticos del boxeo se plantea como una de las batallas más atractivas del año, pues se enfrentan dos importantes personalidades del entretenimiento y los deportes en Estados unidos.

El ‘youtuber’ Jake Paul, que ahora quiere convertirse en boxeador y el ex chico malo de UFC, Nate Díaz, se verán las caras en el segundo semestre del año, en un combate muy esperado sobretodo por los jóvenes de ese país.

El evento que fue confirmado este miércoles será una colaboración entre Most Valuable Promotions, empresa de Jake Paul y Real Fight Inc., la de Nate Díaz.

August 5th we commemorate the funeral for Nathaniel Diaz as we send him in casket back to Dana.

Refreshments will be provided at the service. Black Tie Attire.

Watch #PaulDiaz live on @DAZNBoxing PPV globally.

Follow @MostVpromotions for the latest updates. pic.twitter.com/1DRfFzoayp

— Jake Paul (@jakepaul) April 12, 2023