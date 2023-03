Los influenciadores han optado por crear contenido con historias reales que se encuentran en la calle y terminan ayudando a personas que tienen necesidades o sueños por cumplir.

(Vea también: ‘Canelo’ Álvarez pega duro con dinero que ganará por pelea en Jalisco: cuanto será)

Ese es el caso de Manuel Conecta, un ‘influencer‘ venezolano que se encontró con la historia de un niño de 13 años llamado Walter en Táchira, Venezuela, quien trabaja en la calle limpiando los vidrios de los carros para cumplir su sueño: ser boxeador.

Manuel Conecta le compartió la historia al boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y este le envió unos guantes al pequeño cumpliéndole uno de sus más grandes anhelos en la vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Nuñez (@manuelconecta)



“Walter, ya vi que estás trabajando para comprarte unos guantes. Échale muchas ganas. Siempre hay que tener una ilusión por algo y tú tienes la de ser boxeador. Aquí te voy a mandar unos guantes para que sigas así. Un abrazo, que Dios te bendiga”, dijo el deportista en el video.

Ante esto, el creador de contenido le comenta al menor: “Para que tú veas a dónde llega la gente a la que le gusta trabajar. Eso me dijiste hace pocos días, que querías comprarte unos guantes y unas vendas. Vamos a ir a la tienda deportiva y tú, todo lo que te quieras llevar te va a salir gratis. Así que menos lágrimas y más felicidad, que ahora sí te llegó el momento”.

Luego, se ve a Walter probándose los implementos de este deporte y haciendo movimientos de entrenamiento con una sonrisa. La grabación con un abrazo junto con toda su familia.

Lee También

Finalmente, el niño envió un mensaje: “Crean en Dios. Yo trabajo primero, luego pregunto y después la gente me dice que sí. Si la gente me dice que no, no me quedo quieto, yo sigo insistiendo porque así se cumplen los sueños”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Nuñez (@manuelconecta)

‘Canelo’ volverá al ring

El boxeador tiene ilusionados a los seguidores de este deporte en México, principalmente a los de su ciudad natal Jalisco, ya que anunció que volverá a pelear en su país luego de 12 años y se estima que será el próximo mes de mayo para celebrar los 200 años de soberanía de ese estado.