Tate comparecerá este viernes junto con su hermano ante un tribunal de Bucarest, la capital rumana, luego de ser acusado de forzar a varias mujeres a prostituirse, informó a la AFP una portavoz de la fiscalía antimafia.

Tate había hecho un video horas antes de ser arrestado:

Romanian authorities needed proof that Andrew Tate was in the country so they reportedly used his social media posts. His ridiculous video yesterday featured a pizza from a Romanian pizza chain, Jerry's Pizza, confirming he was in the country.

— Alejandra Caraballo (@Esqueer_) December 29, 2022