Gerard Piqué rompió el silencio sobre lo que ha sucedido con Shakira y sus seguidores, diciendo duras acusaciones a las personas que le mandan mensajes en redes sociales. Además de esto, también salpicó a la cantante por sus canciones. Estas fueron sus palabras (minuto 27):

Pues luego de que la colombiana salió de Barcelona para tener unos días de descanso y luego llegar a Miami, ella publicó un mensaje en sus redes sociales para poner en evidencia que respalda a sus seguidores.

Shakira no tuvo que escribir mucho. En su cuenta de Twitter publicó: “Orgullosa de ser latinoamericana” y varias banderas de los países que conforman esta parte del mundo. Esta fue su publicación.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

(Vea también: Shakira salió a Miami desahuciada por el papá de Piqué; destaparon lo último que pasó)

La publicación de la colombiana no tardó en volverse viral, mientras que muchas personas esperan por saber dónde esta, luego de que ella haya abandonado Barcelona con evidentes gestos de felicidad.

Qué dijo Gerard Piqué sobre los fans latinoamericanos de Shakira

Antes de decir que la colombiana era la “p… ama”, pero que nadie estaba pensando en la salud mental de Clara Chía, Gerard Piqué se las dio de víctima porque aseguró que las personas le escribían muchas cosas negativas.

Lee También

“Con el tema que ha pasado el año pasado de que mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que yo he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades de miles. No me importa nada”, dijo Piqué.

Asegurando que no le importaba de lo que dijeran, aseguró que estas personas “son como robots”. “Es que no los conozco de nada y no tienen vida. Qué importancia le tienes que dar. No los vas a conocer nunca en la vida. Mentalmente es muy sano porque si le das importancia a cada comentario o si pasa un roce pasa algo”, explicó la expareja de Shakira.

(Vea también: lujosa mansión de Shakira y sus hijos en Miami: detalles de cómo es por dentro y su precio)

Uno de los aspectos que más se le ha criticado a Gerard Piqué es que durante los 12 años que estuvo con la colombiana solamente se les vio una vez en Colombia y aunque sí fueron varias veces a Estados Unidos, poco se le vio interés de ir al país en el que nació Shakira.