Piqué dio bastante de qué hablar en las últimas horas por cuenta de la entrevista que le concedió en Twitch al ‘streamer’ Gerard Romero, quien es cercano al entorno del exfutbolista. El ex de Shakira, quien fue ampliamente criticado por descuidar a uno de sus hijos, aprovechó la oportunidad para desahogarse y demostrar lo mucho que le molestó la canción que la colombiana hizo con Bizarrap contra él, así como los ataques que recibe por parte de los fanáticos de ella.

Durante los últimos meses, el catalán no quiso hablar mucho al respecto y le escapó a los medios de comunicación. Pero todo parece indicar que esa postura está cambiando y ahora quiere dejar claro que lo que piensa sobre el actuar de la cantante barranquillera, quien hace días encendió la polémica por una publicación que hizo contra Clara Chía en Instagram.

Ya en la antesala de la entrevista que protagonizó en las últimas horas trascendió desde Europa que Piqué había armado todo un ‘show’ cuando se enteró de que sus hijos se irían a Miami con Shakira. En el diálogo con Romero empezó a lanzar dardos contra su expareja.

Piqué atacó a Shakira por canción con Bizarrap

En primer lugar, el exjugador del Barcelona se quejó de los ataques que recibe en redes sociales por parte de los fanáticos de la colombiana y se atrevió a hacer referencia a que la artista es sudamericana. “Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles…”, declaró.

Después, Piqué se animó a referirse sobre el daño que le causó la canción de la colombiana con Bizarrap, la misma que le dejaría una fortuna a ella. De igual manera, lamentó que se celebrara masivamente lo que hizo la artista nacional.

“Ahora nos dedicamos a tirar el ‘beef’ este, que luego la otra [Shakira] ya…, y no quiero entrar pero también es un tema personal, el tema de tirar ‘beef’, que está muy bien, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’, y quedas muy bien a título ‘Oh, oh oh, la p… ama no sé qué, oh oh’. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar para que digamos ‘Oh, oh, nos hemos pasado’?”, reclamó el creador de la Kings League.

“Yo la verdad estoy muy decepcionado con la sociedad”, concluyó.

Las declaraciones de Piqué le están dando la vuelta al mundo, con todo tipo de comentarios. La mayoría lo critican y defienden a la colombiana. Este es el video de lo que dijo el exfutbolista sobre la colombiana y la canción que hizo contra él: