En las últimas horas, el exjugador del FC Barcelona fue noticia en diferentes medios de comunicación por el desenlace de la Kings League —liga de la que es el presidente—, que dejó como campeón al equipo ‘El Barrio’.

El evento final del campeonato fue todo un éxito, pues contó con 91.000 seguidores en el estadio Camp Nou y más de 500.000 conectados en vivo solo en YouTube.

Más allá de su faceta como empresario, su nombre también fue mencionado en redes por su papel como padre, el cual ha sido criticado por muchos internautas por la forma en la que cuidaría de sus hijos con Shakira: Milan y Sasha.

Piqué habría olvidado a uno de sus hijos con Shakira

Hace unas semanas provocó controversia un video en el que quedó grabado el momento cuando el exfutbolista llevó a los menores a la casa de Shakira y no les ayudó a cargar una pesada maleta.

Ahora, una situación parecida se presentó a la salida de una tienda comercial, en la que estaba junto a sus dos hijos y de la que salió apresuradamente. No obstante, lo que llamó la atención de algunos internautas y por lo que fue muy criticado fue por olvidar a uno de los niños, según ciertos usuarios.

En las imágenes se ve cuando Piqué sale del establecimiento junto a su hijo mayor, Milan, quien lo alcanza de una carrera. Ambos caminaron unos metros hacia la camioneta en la que se transportaría e intercambiaron una que otra palabra.

Gerard Piqué olvida a su hijo Sasha en una tienda. Definitivamente los niños están bien con Shakira. pic.twitter.com/osJ2ijT26e — Camilo (@CamiloMenRom) March 23, 2023

Piqué no se percató de que Sasha aún no había salido del lugar y solo se dio cuenta cuando este llegó corriendo al vehículo, al que su padre estaba a punto de subir.

En redes esa situación no pasó desapercibida y las opiniones respecto al catalán estuvieron divididas. Algunos se le fueron encima, mientras que otros tildaron lo ocurrido como una exageración.

“Mal padre”, “los niños están más seguros con la mamá”, “estamos siendo un poquito exagerados, que nuestro odio no nos nuble los juicios”, “peor padre no puede ser”, “se nota que Piqué no quiere a Sasha”, “y se las da de buen padre en entrevistas”, “lo detesto, pero ese video no muestra nada”, “no hay que ser tan dramáticos”, “no lo olvidó, no hay que exagerar”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación en Twitter.