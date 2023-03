Desde que se conoció la separación del español y la colombiana, diferentes medios de entretenimiento suelen publicar noticias casi que a diario sobre la actualidad de ambos.

En los últimos días, Shakira se robó la atención con el lanzamiento de su canción ‘TQG’ junto a Karol G, ya que sería otro de los sencillos que le dedicó a su expareja, luego de lo que fue el estreno de ‘Monotonía’ y ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, que grabó gracias a la insistencia de uno de sus hijos.

Sin embargo, una de las recientes informaciones tiene que ver con el catalán, quien continúa su noviazgo con la joven Clara Chía pese a la controversia que este ha provocado.

Qué estaría haciendo Pique a espaldas de Shakira

Todo está relacionado con una de las actividades que hace el exfutbolista desde que terminó su relación con la barranquillera: recoger a sus hijos en la casa donde vivió con ellos y Shakira.

Según informó el portal Vanitatis, el exjugador del FC Barcelona y la intérprete de ‘Waka Waka’ discutirían constantemente por el trato que cada uno les da a los niños. De hecho, el diario menciona que entre los dos se estarían colocando “trampas” para descubrir posibles descuidos que tienen cuando están a cargo de los menores.

Al respecto, señalaron que Piqué estaría ocultando que Milan y Sasha están compartiendo con su abuela, Montserrat Bernabeu (madre de Piqué), quien sería la encargada de llevarlos a diferentes actividades fuera del colegio.

Lo que causa sorpresa es que el español ya habría puesto en marcha un plan para que Shakira no sospeche nada y, según el mismo medio, se trataría de recoger a los niños en la casa de la colombiana para posteriormente estacionarse metros más adelante y montarlos al vehículo en el que se moviliza su abuela.

Esto, de acuerdo con el portal, lo hace para que Shakira no se dé cuenta de que no es él quien comparte 100 % con los niños. Esto, como asegura el diario, no le haría gracia a Shakira debido a la mala relación que sostiene con su exsuegra, a quien mencionó en una de sus recientes canciones.