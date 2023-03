Durante los últimos días, una de las noticias más comentadas sobre Shakira y Piqué, fue la del fuerte regaño que el exjugador del Barcelona le dio a Milan, su hijo mayor durante la final de la ‘Kings League’, en el Camp Nou.

En video quedó registrado el momento de la discusión del deportista con los pequeños e inmediatamente, se hizo viral en todas las redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

Hasta el momento, eran desconocidas las razones por la que Piqué se exaltó con su primogénito. En las imágenes solo quedaron registrados sus movimientos con sus manos que indicaban lo molesto que estaba mientras le hablaba a su hijo.

Al parecer, y según citan varios medios de comunicación, durante el evento de la ‘Kings League’, mientras festejaban y cantaban, Milan habría dicho la palabra “payaso”, refiriéndose a los gestos que hacía su papá, motivo que, evidentemente, no le habría gustado al ex de la intérprete de ‘Monotonía’.

Aunque, posiblemente, el niño no se lo dijo de manera directa pues lo habría comentado mientras Gerard no lo observaba, más adelante el futbolista se habría percatado de la situación y, por ese motivo, terminó regañándolo. Según citan los medios, los hijos de los famosos estaban aburridos durante el evento, mientras que Piqué estaba muy emocionado, e incluso se le vio brincando efusivamente.

El video desató una ola de críticas hacia el jugador por haber reaccionado de esa manera ante miles de personas que se encontraban en el lugar.

“Han querido desprestigiar a Shakira por llevar a sus hijos al ‘Show’ de Jimmy Fallon, donde estaban cantando la sesión #53, pero no he visto quejarse a esos mismos de que Piqué llevó a sus hijos a un evento donde estaban aburridos y además grita a Milan”,”me pregunto si Gerard Piqué es de esos padres que preguntan a sus hijos qué les gusta y qué quieren hacer o si es de los que imponen. ¿Cuál era la necesidad de esta exposición?”, “es el comportamiento natural de los niños cuando no están haciendo algo que realmente les guste”, “obviamente, los niños son mucho más maduros que el padre”, “más que incomodidad yo diría que es vergüenza ajena, por no decir que ni miran al padre ignorándolo en todo momento”.