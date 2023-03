La cubana, que recientemente reveló el sueño que tuvo con el fallecido cantante Juan Gabriel, dio sus predicciones para abril en un programa televisivo y tocó el tema de la separación de Shakira y Gerard Piqué.

(Vea también: Chiaroscuro: qué significa el nuevo dardo de Shakira contra Piqué y Clara Chía)

Lo que llamó la atención es que, según ella, la mamá del exfutbolista, Montserrat Bernabeu, tuvo gran incidencia en la ruptura ya que habría acudido a fuerzas oscuras para separar a su hijo de la colombiana.

“La mamá de Piqué tuvo mucho que ver porque fue la que hizo un trabajo muy oscuro, un trabajo muy negro, para separar a Shakira de Piqué y lamentablemente le está haciendo ese trabajo, le está cayendo a su hijo y lo va estar dejando solo”, dijo Mhoni Vidente.

Y es que al leer las cartas, la experta aseguró que Gerard Piqué podría verse inmerso en una infidelidad, ya que no lo ve con Clara Chía por mucho tiempo.

“A Piqué le ha ido muy bien económicamente con el torneo que está promocionando. Está teniendo mucho éxito, económicamente está mejor, pero le sale la carta de los amantes y próximamente lo vamos a ver con otra mujer y no es Clara Chía”, mencionó la astróloga.

En sus explicaciones, la mujer dejó claro que el problema no era Shakira sino el deseo de Piqué de experimentar nuevas cosas en su vida. Además, se refirió al video en el que lo captaron al parecer regañando a sus hijos e indicó que en su vida personal podrían presentarse efectos de la brujería que habría hecho su madre.

“Piqué necesita ir con alguien a que lo limpien, pero próximamente lo vamos a ver con una mujer que no es Clara Chía. El problema era él, a quien le faltó mucha juventud. Deben entender que el amor no se acaba, nada más se mueve de lugar. Ya no quieres a una persona y quieres a otra”, concluyó Mhoni Vidente.