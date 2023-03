El mundo de la farándula se conmocionó el 28 de agosto de 2016, cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Juan Gabriel, el cantautor mexicano conocido en el mundo como ‘El Divo de Juárez’. El artista de 66 años falleció en Santa Mónica (California),y se determinó que había sufrido un infarto agudo de miocardio. Dos días antes dio su último concierto, en Los Ángeles, una de las paradas de su tour, México es todo.

El ídolo mexicano, famoso por temas como Querida, Así fue, Amor eterno y Abrázame muy fuerte, nunca había parecido en los sueños de la experta cubana, quien estaba impresionada por la escena.

“Me van a decir loca, me van a decir de todo, pero mentirosa jamás, pero soñé a Juan Gabriel hace dos días, y lo vi muy claro en el sueño, por eso sale la carta de la templanza y se manifestaba muy real en el sueño. Yo tuve la fortuna de conocerlo en el 2015, allá en Santa Mónica, California. Me dijo, ‘Mhoni, no estoy muerto, yo sigo vivo, por favor, ayúdame, dile a la gente que sigo vivo, que necesito hacer algo’”.